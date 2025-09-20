Pulisic trascina il Milan a Udine: per Allegri è la terza vittoria consecutiva

Pulisic per Loftus-Cheek: la mossa vincente di Allegri

Se Gimenez ancora non si sblocca e resta un mistero, Pulisic è incontenibile e risolve problemi. Il Milan che passa a Udine con tre gol (doppietta dello statunitense e firma di Fofana) lascia una forte sensazione di crescita e solidità. Dimenticato il pessimo esordio con la Cremonese, la terza vittoria consecutiva (dopo Lecce e Bologna) è anche la più convincente sia sul piano fisico che su quello del gioco. Sarà soddisfatto Allegri, che anche dalla tribuna (squalificato, in panchina il vice Landucci) non si accontenta mai e invoca fino alla fine attenzione e compattezza ai suoi. Ad un'altra prestazione superlativa di Modric (uscito tra gli applausi di tutto lo stadio), sempre elegante e efficace in mezzo al campo, si accompagna questa volta un progresso generalizzato della squadra, con la difesa senza sbavature e i due esterni, Saelemaekers e Estupinan, molto attivi. In classifica, aspettando il Napoli, due punti recuperati sulla Juve che non fanno mai male.

Rispetto alla formazione che ha battuto il Bologna, Allegri inserisce Terracciano per l'infortunato Maignan e Pulisic per Loftus-Cheek. Per il resto squadra confermata, con Gimenez centravanti e il trio formato da Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo. Da subito protagonista con una conclusione dalla destra che Sava devia in angolo, la mossa dello statunitense ripaga Allegri, con il Milan molto propositivo in avanti e l'Udinese spesso costretta a intervenire fallosamente per frenare lo slancio rossonero.