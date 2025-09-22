Moviola Lazio-Roma: Sozza non sufficiente. N’Dicka, no rigore

Lazio-Roma 0-1
Sozza 5,5
Imposta, Sozza, il derby con una soglia alta (pure troppo), e una tolleranza ai cartellini degna di Santa Maria Goretti. La partita s’è inevitabilmente incattivita, si doveva gestire meglio.
Lazio, no rigore
Castellanos e Mancini si beccano, il giallorosso va a sfidare l’avversario poggiando il petto sulla spalla/fianco sinistro, Castellanos va a terra tenendosi il volto (non c’è alcun contatto alto).
Lazio, no rigore/2
Tocco di braccio destro di N’Dicka in area, che però è vicino al corpo e, come l’altro, dietro la schiena.
Belahyane e Guendouzi da rosso
Belahyane con i tacchetti del piede destro sul polpaccio di Koné, Sozza è vicino, subito rosso: ok. Nel finale, subito dopo il fischio, Guendouzi manda a quel paese (tre volte) l’arbitro: espulso anche lui.
Roma, regolare il gol di Pellegrini
Regolare il gol di Pellegrini: di gioco il contrasto Nuno Tavares-Rensch.
Disciplinare
Penalizzate. Nel solo primo tempo, almeno 5 gialli risparmiati. E se Belahyane da dietro su Koné si poteva gestire, gli altri andavano sanzionati: Ferguson su Gila (gomito sulla faccia), Romagnoli (imprudente su Rensch), Marusic (a fermare duro Angelino) e lo stesso Angelino (duro su Pedro).
VAR: Di Paolo 6
Solo controllo.
Lazio-Roma 0-1
Sozza 5,5
Imposta, Sozza, il derby con una soglia alta (pure troppo), e una tolleranza ai cartellini degna di Santa Maria Goretti. La partita s’è inevitabilmente incattivita, si doveva gestire meglio.
Lazio, no rigore
Castellanos e Mancini si beccano, il giallorosso va a sfidare l’avversario poggiando il petto sulla spalla/fianco sinistro, Castellanos va a terra tenendosi il volto (non c’è alcun contatto alto).
Lazio, no rigore/2
Tocco di braccio destro di N’Dicka in area, che però è vicino al corpo e, come l’altro, dietro la schiena.