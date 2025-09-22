Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Moviola Lazio-Roma: Sozza non sufficiente. N’Dicka, no rigore

Gli episodi più discussi del derby capitolino tra biancocelesti e giallorossi: i dettagli
Moviola Lazio-Roma: Sozza non sufficiente. N’Dicka, no rigore
Edmondo Pinna

Lazio-Roma 0-1

Sozza 5,5

Imposta, Sozza, il derby con una soglia alta (pure troppo), e una tolleranza ai cartellini degna di Santa Maria Goretti. La partita s’è inevitabilmente incattivita, si doveva gestire meglio.

Lazio, no rigore

Castellanos e Mancini si beccano, il giallorosso va a sfidare l’avversario poggiando il petto sulla spalla/fianco sinistro, Castellanos va a terra tenendosi il volto (non c’è alcun contatto alto).

Lazio, no rigore/2

Tocco di braccio destro di N’Dicka in area, che però è vicino al corpo e, come l’altro, dietro la schiena.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Belahyane e Guendouzi da rosso

Belahyane con i tacchetti del piede destro sul polpaccio di Koné, Sozza è vicino, subito rosso: ok. Nel finale, subito dopo il fischio, Guendouzi manda a quel paese (tre volte) l’arbitro: espulso anche lui.

Roma, regolare il gol di Pellegrini

Regolare il gol di Pellegrini: di gioco il contrasto Nuno Tavares-Rensch.

Disciplinare

Penalizzate. Nel solo primo tempo, almeno 5 gialli risparmiati. E se Belahyane da dietro su Koné si poteva gestire, gli altri andavano sanzionati: Ferguson su Gila (gomito sulla faccia), Romagnoli (imprudente su Rensch), Marusic (a fermare duro Angelino) e lo stesso Angelino (duro su Pedro).

VAR: Di Paolo 6

Solo controllo.

