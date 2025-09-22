Moviola Lazio-Roma: Sozza non sufficiente. N’Dicka, no rigore

Belahyane con i tacchetti del piede destro sul polpaccio di Koné , Sozza è vicino, subito rosso: ok. Nel finale, subito dopo il fischio, Guendouzi manda a quel paese (tre volte) l’arbitro: espulso anche lui.

Roma, regolare il gol di Pellegrini

Regolare il gol di Pellegrini: di gioco il contrasto Nuno Tavares-Rensch.

Disciplinare

Penalizzate. Nel solo primo tempo, almeno 5 gialli risparmiati. E se Belahyane da dietro su Koné si poteva gestire, gli altri andavano sanzionati: Ferguson su Gila (gomito sulla faccia), Romagnoli (imprudente su Rensch), Marusic (a fermare duro Angelino) e lo stesso Angelino (duro su Pedro).

VAR: Di Paolo 6

Solo controllo.