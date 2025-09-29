Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà...

Il direttore di gara non è centrato sulla partita: troppe indecisioni, e manca un rigore ai campioni d'Italia
La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà...
Edmondo Pinna
2 min

Arbitro Chiffi, voto 4,5

Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore, il rosso arriva col sostegno. Poi domani Rocchi a Open VAR dirà che è andato tutto bene.

Chiffi, serve il sostegno Var sul penalty

Un errore e mezzo di Chiffi sul rigore (netto) dato al Napoli: sul cross di Politano, McTominay e Anguissa saltano (lo scozzese è tenuto in gioco da Pavlovic, il camerunese è più dietro), il pallone sta per arrivare a Di Lorenzo che viene trattenuto da Estupiñán. L’incerto Chiffi resta silente, aspetta (al solito) il suggerimento che arriva da Alassio, assegna il rigore e mostra il giallo, ma la trattenuta non è un intervento genuino sul Dogso. OFR e rosso.

Tomori su McTominay, manca un rigore al Napoli

Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi - non una novità - decide di non decidere, il VAR (peggio) avalla la decisione sbagliata. Qui non siamo al rischio, era calcio di rigore.

Modric, che rischio su Anguissa

Contatto Modric-Anguissa, che prova a fare perno sull’avversario sulla gamba sinistra (che è quella che Modric mette a contatto): l’azzurro va a terra, ma ci sta considerarlo rischioso ma non punibile.

VAR: Marini 5,5 

Perde il rigore su Anguissa, si riscatta sul rosso a Estupiñán. Almeno le basi... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

