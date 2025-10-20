Marinelli sbaglia troppo, perché il rigore per il Milan non c'era. E quel precedente Thuram-Bonny...

L’episodio del rigore è dirimente nella gara di Marinelli. Una mano strusciata (nessun colpo, nessuna violenza) sulla faccia, una scena con parecchi effetti speciali per il rossonero (che nonostante il tremendo colpo ricevuto, cercava di scalciare Ranieri che gli stava dicendo di non simulare). In generale, non proprio centratissimo l’arbitro di Tivoli, sbaglia tanto: dopo lo scontro Gabbia-Ricci (che resta a terra lamentando un colpo alla testa), Marinelli restituisce il pallone al Milan, ma sul pallone (un secondo dopo la sua interruzione) era arrivato Nicolussi Caviglia. O ancora, non dà un vantaggio a Leão, fischiando una punizione per i rossoneri, salvo poi scusarsi. E il giallo (se avesse affondato un po’ di più era rosso) mancato su Modric?