Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Napoli-Inter, il rigore su Di Lorenzo non piacerà a Rocchi. E c'è un precedente per Mariani

In presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è correttamente successo
Edmondo Pinna
1 min
Tagsnapoli

Fa discutere il rigore assegnato al Napoli per un contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, con il secondo in vantaggio sul primo. Come fece discutere il penalty assegnato lo scorso anno a Milano, nella stessa partita a campi invertiti, per un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro è lo stesso, ovvero Maurizio Mariani. Torniamo al rigore assegnato al Maradona: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone, non c’entra nulla. Rigore leggero, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è correttamente successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Il rigore per il Napoli contro l'InterDe Bruyne calcia il rigore e si fa male