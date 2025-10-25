Moviola Napoli-Inter, il rigore su Di Lorenzo non piacerà a Rocchi. E c'è un precedente per Mariani

Fa discutere il rigore assegnato al Napoli per un contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, con il secondo in vantaggio sul primo. Come fece discutere il penalty assegnato lo scorso anno a Milano, nella stessa partita a campi invertiti, per un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro è lo stesso, ovvero Maurizio Mariani. Torniamo al rigore assegnato al Maradona: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone, non c’entra nulla. Rigore leggero, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è correttamente successo.