domenica 2 novembre 2025
Moviola Cremonese-Juve: Chiffi incerto. Payero-Barbieri, doppio dubbio

Gli episodi più discussi del match tra grigiorossi e bianconeri allo 'Zini'
Edmondo Pinna
Cremonese-JuveMoviola

Cremonese-Juve 1-2: Chiffi voto 5,5

C’è sempre qualcosa che rende discutibili le direzioni di Chiffi, magari non così clamorose, che magari sfuggono nella loro dinamica ai più, ma che poi al replay fanno veder altro. Per il resto, l’arbitro di Padova (ultima apparizione conosciuta: Parma-Como col rigore negato su Keita in collaborazione con Mazzoleni, non benissimo.....) non incontra particolari difficoltà.

Dubbio/1

Gatti tenta l’entrata su Payero, affondando il piede destro che, però, non trova il pallone, visto che l’avversario gli ha toccato via già il pallone. Il contatto diventa inevitabile, non trovando il pallone l’entrata di Gatti si prende i rischi della punibilità.

Dubbio/2

Barbieri si sgancia e brucia Kostic sul tempo, non è tanto la spintarella (leggera, quasi un appoggio) sulla schiena, quanto il contatto fra il ginocchio sinistro del bianconero sul piede sinistro dell’avversario, che finisce per autosgambettarsi. Ok, tutto sarebbe stato vanificato dal fuorigioco di partenza di Vardy sul passaggio di Faye, ma perché non fischiare rigore e poi eventualmente toglierlo per l’intervento del VAR sul fuorigioco?

No rigore

Cross di Kostic, Terracciano in scivolata colpisce con gluteo e schiena, non c’è rigore

Regolare

Nessun fallo nel contrasto Vardy-Gatti sul gol dell’1-2.

Var: Maggioni 5,5

Nel dubbio, vado liscio....

