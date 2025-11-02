Moviola Cremonese-Juve: Chiffi incerto. Payero-Barbieri, doppio dubbio

Dubbio/1

Gatti tenta l’entrata su Payero, affondando il piede destro che, però, non trova il pallone, visto che l’avversario gli ha toccato via già il pallone. Il contatto diventa inevitabile, non trovando il pallone l’entrata di Gatti si prende i rischi della punibilità.

Dubbio/2

Barbieri si sgancia e brucia Kostic sul tempo, non è tanto la spintarella (leggera, quasi un appoggio) sulla schiena, quanto il contatto fra il ginocchio sinistro del bianconero sul piede sinistro dell’avversario, che finisce per autosgambettarsi. Ok, tutto sarebbe stato vanificato dal fuorigioco di partenza di Vardy sul passaggio di Faye, ma perché non fischiare rigore e poi eventualmente toglierlo per l’intervento del VAR sul fuorigioco?