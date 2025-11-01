Cremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE

20:23

Spalletti risponde sul Napoli e lo Scudetto

Ai microfoni di Sky Spalletti commenta il pareggio del Napoli e la corsa Scudetto: "Siamo la Juve e ci dobbiamo confrontare con la nostra storia, e la nostra storia dice che dobbiamo stare li e provarci fino a che l'aritmetica non lo vieta".

20:20

Spalletti: "Ci serve coraggio. Formazione? Questi sono i migliori"

"Si punta sempre sui rapporti e le relazioni, conta sempre la squadra, non conta il singolo. Lavorando tutti insieme, in maniera seria, ti svegli un giorno e ti ritrovi nel livello superiore. Dobbiamo stare insieme qualche mese, dobbiamo far nascere l'empatia tra di noi. Formazione? Io devo trovare la possibilità di sostituire la qualità di Yildiz oggi, mi ci vuole tecnica e qualità. Questi penso siano i migliori che ho a disposizione. Avere coraggio diventa fondamentale, o ci stiamo dentro o uno si mette da parte. Va fatto tutto con coraggio". Queste le parole di Spalletti nel pre-partita.

20:15

McKennie: "Spalletti ci ha chiesto di lavorare e correre"

"Spalletti? Si è presentato bene, con energia. Tanta gente lo conosce e sa come gioca, noi siamo sempre disponibili alle sue idee dentro e fuori dal campo. Vediamo come va. Cosa mi ha chiesto? Lavoro. E di correre". Queste le parole di McKennie nel pre-partita.

20:08

La prima Juve di Spalletti: tutte le scelte

Ecco i nomi scelti da Spalletti per la sua prima Juve.

20:02

Cremonese, Nicola risponde così: la formazione ufficiale

Ecco la risposta di Nicola a Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

19:54

Ecco la prima Juve di Spalletti: la formazione

Questa la prima formazione di Spalletti da allenatore della Juve.

JUVE (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda. ALL. Spalletti

19:48

Spalletti, quanto ci sei mancato

19:43

Cremonese, avvio sorprendente: sfida dura per la Juve

La nuova Juve di Spalletti sfiderà la sorprendente Cremonese, che ha conquistato 14 punti fin qui: non aveva mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A, ottenendo lo stesso risultato anche nel 1993/94 con Luigi Simoni allenatore. Il suo record dopo 10 gare nel torneo è di 15 punti (sempre nel 1993/94).

19:39

Spalletti è il quarto allenatore in Serie A per vittorie

Tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929-30 ad oggi, solo tre contano più successi di Luciano Spalletti, che si trova attualmente a quota 288 vittorie in Serie A. in ordine sono Nereo Rocco (302), Massimiliano Allegri (307) e Giovanni Trapattoni (352).

19:37

Spalletti, la Juve è l'8ª squadra allenata in Serie A

Questa di oggi per Luciano Spalletti sarà la 560° panchina in Serie A. La Juventus per il tecnico toscano sarà l'ottava squadra allenata in Serie A.

19:34

Spalletti, è il giorno del debutto con la Juve

Spalletti ha avuto soltanto un allenamento a disposizione per conoscere il gruppo e per farsi conoscere dai suoi nuovi giocatori. È arrivato subito il momento del debutto contro una sorprendente Cremonese, che può rappresentare subito un ostacolo complicato.

19:32

Cremonese-Juve, come vederla in tv o steaming

19:30

Juve-Cremonese, attesa per il debutto di Spalletti in panchina

Alle ore 20:45 inizierà Juve-Cremonese: cresce l'attesa dei tifosi per vedere l'esordio di Spalletti sulla panchina bianconera. Segui sul Corriere dello Sport - Stadio la diretta testuale della partita.

Stadio Giovanni Zini - Cremona