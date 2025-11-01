Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
Spalletti e la novità sul modulo Juve: sorpresa Koopmeiners alla Calafiori

A Cremona il centrocampista olandese gioca in un ruolo pressoché inedito: primo colpo di scena con l'ex ct della Nazionale sulla panchina bianconera
2 min
Koopmeiners difensore centrale a sinistra nella difesa a tre bianconera. L'indiscrezione è stata confermata al fischio d'inizio di Cremonese-Juve. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita, Spalletti aveva accennato al fatto che l'olandese avesse giocato in carriera anche in difesa. Un indizio prepartita. La prima, grande, sorpresa della sua gestione che si concretizza nella notte del debutto, allo Zini.

Cremonese-Juve, Koopmeiners difensore centrale

Koopmeiners come difensore intepreterà un ruolo alla Calafiori, uscendo palla al piede per impostare il gioco e dare qualità nello sviluppo della manovra offensiva. Il centrocampista, costantemente al centro del dibattito per non essere ancora riuscito a esprimere tutto il potenziale mostrato con l'Atalanta, prova a reinventarsi entrando in una dimensione tecnico-tattica. Braccetto mancino nel 3-4-2-1 di Spalletti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

