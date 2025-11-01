Koopmeiners difensore centrale a sinistra nella difesa a tre bianconera. L'indiscrezione è stata confermata al fischio d'inizio di Cremonese-Juve. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita, Spalletti aveva accennato al fatto che l'olandese avesse giocato in carriera anche in difesa. Un indizio prepartita. La prima, grande, sorpresa della sua gestione che si concretizza nella notte del debutto, allo Zini.