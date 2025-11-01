Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. All’indomani della conferenza stampa di presentazione, per il tecnico di Certaldo è già tempo di scendere in campo, in occasione del primo di tre impegni in una settimana. Allo “Zini” di Cremona, la sfida con la Cremonese di Davide Nicola, tra le rivelazioni di questo avvio di campionato, come confermato anche dalla doppietta di Bonazzoli a Marassi nel recente turno infrasettimanale. Non mancano le assenze in casa bianconera: oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, mancheranno anche Yildiz e Kelly, esclusi dall’elenco dei convocati. Recuperato Khéphren Thuram.
Cremonese-Juve, l’orario
Cremonese-Juve andrà in scena oggi, sabato 1 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Juve in diretta tv
Cremonese-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Cremonese-Juve, dove vederla in streaming
La sfida dello “Zini” sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima di Spalletti in bianconero in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e Spalletti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Zerbin, Sarmiento, Lordkipanidze, Lickunas, Vazquez, Johnsen, Sanabria.
Indisponibili: Grassi, Pezzella, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: -. Diffidati: -.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kalulu; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Conceiçao, Openda; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Pedro Felipe, Rouhi, Joao Mario, Adzic, Miretti, K. Thuram, McKennie, Zhegrova, David.
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly, Yildiz. Squalificati: -. Diffidati: Koopmeiners.
È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. All’indomani della conferenza stampa di presentazione, per il tecnico di Certaldo è già tempo di scendere in campo, in occasione del primo di tre impegni in una settimana. Allo “Zini” di Cremona, la sfida con la Cremonese di Davide Nicola, tra le rivelazioni di questo avvio di campionato, come confermato anche dalla doppietta di Bonazzoli a Marassi nel recente turno infrasettimanale. Non mancano le assenze in casa bianconera: oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, mancheranno anche Yildiz e Kelly, esclusi dall’elenco dei convocati. Recuperato Khéphren Thuram.
Cremonese-Juve, l’orario
Cremonese-Juve andrà in scena oggi, sabato 1 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Juve in diretta tv
Cremonese-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Cremonese-Juve, dove vederla in streaming
La sfida dello “Zini” sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima di Spalletti in bianconero in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.