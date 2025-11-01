Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno dell’ esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus . All’indomani della conferenza stampa di presentazione , per il tecnico di Certaldo è già tempo di scendere in campo, in occasione del primo di tre impegni in una settimana . Allo “Zini” di Cremona, la sfida con la Cremonese di Davide Nicola, tra le rivelazioni di questo avvio di campionato, come confermato anche dalla doppietta di Bonazzoli a Marassi nel recente turno infrasettimanale. Non mancano le assenze in casa bianconera: oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, mancheranno anche Yildiz e Kelly , esclusi dall’elenco dei convocati . Recuperato Khéphren Thuram .

Cremonese-Juve, l’orario

Cremonese-Juve andrà in scena oggi, sabato 1 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Juve in diretta tv

Cremonese-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Cremonese-Juve, dove vederla in streaming

La sfida dello “Zini” sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima di Spalletti in bianconero in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.