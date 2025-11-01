Vardy scatenato in Cremonese-Juve: segna, poi conta i secondi a Di Gregorio per Chiffi

Vardy chiede a Chiffi di far accelerare la ripresa del gioco: Di Gregorio stupito

Non appena ha vinto il duello fisico con Gatti prima di gonfiare la rete con un destro a incrociare, Vardy ha caricato i suoi compagni di squadra. Subito dopo ha iniziato a correre il doppio e a pressare a tutto campo i suoi avversari. Tra questi Di Gregorio. Nel primo dei sei minuti di recupero, Vardy ha costretto il portiere della Juve a prendere il pallone tra le mani. E ha iniziato a contare i secondi trascorsi senza che lo rinviasse: "Uno, due, tre, quattro, cinque". Con tanto di dita ben in mostra sopra la sua testa. Di Gregorio è rimasto visibilmente sbalordito dall'iniziativa di Vardy, che è stato richiamato da Chiffi. L'arbitro ha poi iniziato a sua volta il conteggio. Mentre Vardy protestava chiedendo di accelerare la ripresa del gioco. Da vero leader.