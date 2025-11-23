Moviola Fiorentina-Juve: Doveri e Guida, così non va bene. Quella non è OFR, è pura moviola (ma il rigore non c’era)

Fiorentina-Juve 1-1, Doveri 5

Vi diranno che l’On Field Review che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia: non nel merito (prima tirata di maglia di Vlahovic prima che Pablo Marì gli frani addosso tirandolo giù a due mani), ma perché questa è moviola pura. Siamo sempre stati “varisti” convinti, vorremmo 4/5 OFR a partita. Ci hanno sempre detto altro, convincendoci che il calcio è dinamica, che i contatti di campo devo essere lasciati all’arbitro. Doveri lo dice, lo si sente dalla RefCam (che non porterà soldi all’AIA, complimenti), «io l’ho vista così». Ed invece Guida lo chiama all’OFR. Chi la riterrà giusta, si ricordi di farla sempre, la moviola...