domenica 23 novembre 2025
Moviola Fiorentina-Juve: Doveri e Guida, così non va bene. Quella non è OFR, è pura moviola (ma il rigore non c’era)

Voti e giudizi alla squadra dei direttori di gara dopo il pareggio del 'Franchi': i dettagli
Edmondo Pinna
Fiorentina-Juve 1-1, Doveri 5

Vi diranno che l’On Field Review che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia: non nel merito (prima tirata di maglia di Vlahovic prima che Pablo Marì gli frani addosso tirandolo giù a due mani), ma perché questa è moviola pura. Siamo sempre stati “varisti” convinti, vorremmo 4/5 OFR a partita. Ci hanno sempre detto altro, convincendoci che il calcio è dinamica, che i contatti di campo devo essere lasciati all’arbitro. Doveri lo dice, lo si sente dalla RefCam (che non porterà soldi all’AIA, complimenti), «io l’ho vista così». Ed invece Guida lo chiama all’OFR. Chi la riterrà giusta, si ricordi di farla sempre, la moviola...

Complesso

Vlahovic ruba il tempo a Pablo Mari, dal replay si apprezza come il viola tenga per primo la maglia (spalla) Vlahovic, che a sua volta tira con il destro la maglia dell’avversario. Pablo Mari, a quel punto, gli mette entrambe le mani addosso perché gli era andato via. Doveri fischia il rigore, apparso tale a tutti. Non a Lissone, dove vivisezionano le immagini alla moviola. OFR e penalty tolto, le considerazioni le abbiamo già fatte.

No rigore

Kostic con il braccio sinistro al corpo, Dodo protesta: giusto far proseguire.

Sospensione

Gara sospesa per 2’44” (al 16’45” Doveri fischia la ripresa dopo il rigore tolto, rifischia a 19’29”) per cori di discriminazione territoriale contro Vlahovic. Ricordiamo che l’arbitro fa fare due annunci dallo speaker dello stadio, che sul secondo fa radunare i giocatori a centrocampo e che al terzo - ovviamente d’accordo con il Responsabile dell’Ordine Pubblico - c’è la sospensione della partita.

VAR: Guida 5

Contribuisce.

