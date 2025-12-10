Corriere dello Sport.it
Moviola Inter-Liverpool, Zwayer e Var incompetenti: su Wirtz mai rigore

La prestazione della squadra degli arbitri nel match perso 1-0 dai nerazzurri con i Reds a San Siro: i dettagli
Edmondo Pinna
Inter-Liverpool Moviola Champions League

Inter-Liverpool 0-1, Zwayer 4,5

Si fa fatica a capire come Rosetti possa continuare a dare fiducia ad un arbitro che ha almeno (almeno) una OFR a partita in Europa. Scandaloso. E se possibile (non fosse per la rete annullata nel primo tempo) ha fatto peggio il VAR, Storks: ma che senso ha l’OFR proposta all’arbitro? In Italia il povero Rocchi si sbatte per evitare i rigorini, poi si vede una roba del genere e bisogna ricominciare da capo. Ridicolo.

Mai rigore e OFR

L’ingenuità di Bastoni è pari forse solo all’incompetenza di arbitro e VAR: la pizzicata di maglia a Wirtz è risibile, fra l’altro finisce i suoi effetti prima della sceneggiata del giocatore tedesco, che cade a terra non appena si sente lasciato per la maglia. Zwayer fa proseguire, il VAR entra dove non dovrebbe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Braccio punibile

Colpo di testa di van Dijk, pallone sul braccio sinistro di Ekitike che è: a) larghissimo (quasi altezza della spalla); b) interferente e determinante (senza quel tocco il pallone non sarebbe mai arrivato a Konaté) e per questo va considerato punibile.

No rigore

Tiro di Bisseck, pallone sulla mano destra di van Dijk, braccio in posizione congrua, come nel Subbuteo, ci sta considerarlo non punibile.

No rosso ma...

Entrata molto dura di Lautaro, che si salva dal rosso perché rannicchia le gambe prima dell’impatto con Robertson.

VAR: Storks 4,5

Corretta OFR sulla rete annullata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

