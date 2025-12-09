Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE
MILANO - Serata di gala a San Siro per la 6ª giornata di Champions League, che vedrà l'Inter ospitare in un Meazza sold out il Liverpool di Slot, campione d'Inghilterra in carica e sorprendentemente in crisi di gioco e risultati, nonostante la munifica campagna acquisti estiva, nonché agitato nelle ultime ore dal 'caso Salah'. Per la squadra di Chivu, reduce dal beffardo ko di Madrid con l'Atletico dopo quattro successi consecutivi, ma anche da un filotto di vittorie tra campionato e Coppa Italia, culminato con la travolgente vittoria sul Como dello scorso sabato, è l'occasione per ipotecare definitivamente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport Stadio.
19:54
La formazione ufficiale del Liverpool
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak. All: Slot
19:50
La formazione ufficiale dell'Inter
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Chivu.
19:48
Milano 'terra di conquista' per il Liverpool
Inquietante il dato riguardante le trasferte del Liverpool a San Siro: i Reds vantano infatti un 100% sul prato del Meazza in Champions League, avendo vinto in tutte e quattro le trasferte meneghine, contro il Milan nel 2021 e nel 2024 e contro l'Inter nel 2008 e nel 2022.
19:40
Inglesi in vantaggio nei precedenti
A questo punto scopriamo anche i numeri dei sei precedenti tra inter e Liverpool, che vedono in vantaggio gli inglesi per 4-2 nei confronti dei nerazzurri.
19:35
Una sfida da Champions
Tutta la tradizione di Inter-Liverpool in un dato: i nerazzurri e i reds si sono già incontrati sei volte, sempre e solo in Coppa dei Campioni e in Champions League.
19:30
Inter-Liverpool, come seguirla in tv e streaming
Dalle 21 si giocherà a San Siro il big match della 6ª giornata di Champions League tra Inter e Liverpool. Ecco come seguire il match tra nerazzurri e reds in tv e streaming. LEGGI QUI
Stadio Giuseppe Meazza - Milano