Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

MILANO - Serata di gala a San Siro per la 6ª giornata di Champions League , che vedrà l' Inter ospitare in un Meazza sold out il Liverpool di Slot, campione d'Inghilterra in carica e sorprendentemente in crisi di gioco e risultati, nonostante la munifica campagna acquisti estiva, nonché agitato nelle ultime ore dal 'caso Salah' . Per la squadra di Chivu , reduce dal beffardo ko di Madrid con l'Atletico dopo quattro successi consecutivi, ma anche da un filotto di vittorie tra campionato e Coppa Italia, culminato con la travolgente vittoria sul Como dello scorso sabato, è l'occasione per ipotecare definitivamente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport Stadio .

19:54

La formazione ufficiale del Liverpool

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak. All: Slot

19:50

La formazione ufficiale dell'Inter

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Chivu.

19:48

Milano 'terra di conquista' per il Liverpool

Inquietante il dato riguardante le trasferte del Liverpool a San Siro: i Reds vantano infatti un 100% sul prato del Meazza in Champions League, avendo vinto in tutte e quattro le trasferte meneghine, contro il Milan nel 2021 e nel 2024 e contro l'Inter nel 2008 e nel 2022.

19:40

Inglesi in vantaggio nei precedenti

A questo punto scopriamo anche i numeri dei sei precedenti tra inter e Liverpool, che vedono in vantaggio gli inglesi per 4-2 nei confronti dei nerazzurri.

19:35

Una sfida da Champions

Tutta la tradizione di Inter-Liverpool in un dato: i nerazzurri e i reds si sono già incontrati sei volte, sempre e solo in Coppa dei Campioni e in Champions League.

19:30

Inter-Liverpool, come seguirla in tv e streaming

Dalle 21 si giocherà a San Siro il big match della 6ª giornata di Champions League tra Inter e Liverpool. Ecco come seguire il match tra nerazzurri e reds in tv e streaming.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano