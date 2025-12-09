Dove vedere Inter-Liverpool in tv? Sky o Prime Video, orario
Si accendono le luci a San Siro per l'attesissimo confronto tra Inter e Liverpool, protagoniste della sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions. Nerazzurri che non vogliono interrompere la loro corsa, dopo aver vinto e convinto contro il Como di Cesc Fabregas, mentre i Reds sono chiamati a metabolizzare l'esclusione di Momo Salah, il cui caso terrà banco anche nel mercato di gennaio. Non convocato anche Federico Chiesa.
Inter-Liverpool, l'orario
Inter-Liverpool è in programma oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Inter-Liverpool in diretta tv
Inter-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Inter-Liverpool, dove vedere in streaming la partita di Champions League
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni mobili, su app e browser, e accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la super sfida di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Slot
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Cocchi, Maye, P. Esposito.
Indisponibili: Di Gennaro, Akanji, Darmian, Dumfries, Palacios. Squalificati: -. Diffidati: -.
LIVERPOOL (4-4-2): Alisson Becker; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Isak, Ekitiké. Allenatore: Slot.
A disposizione: Mamardashvili, Lucky, Woodman, Kerkez, Gomez, Jones, Nyomi, Ngumoha.
Indisponibili: Endo, Frimpong, Chiesa, Gakpo. Squalificati: -. Diffidati: Bradley.
