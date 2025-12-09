Dove vedere Inter-Liverpool in tv? Sky o Prime Video, orario

Si accendono le luci a San Siro per l'attesissimo confronto tra Inter e Liverpool , protagoniste della sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions . Nerazzurri che non vogliono interrompere la loro corsa, dopo aver vinto e convinto contro il Como di Cesc Fabregas , mentre i Reds sono chiamati a metabolizzare l'esclusione di Momo Salah , il cui caso terrà banco anche nel mercato di gennaio. Non convocato anche Federico Chiesa .

Inter-Liverpool, l'orario

Inter-Liverpool è in programma oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Liverpool in diretta tv

Inter-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Inter-Liverpool, dove vedere in streaming la partita di Champions League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni mobili, su app e browser, e accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la super sfida di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.