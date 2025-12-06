Inter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE

MILANO - È il giorno di Inter-Como . A San Siro si sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancoblù di Cesc Fabregas nella 14esima giornata di Serie A . I padroni di casa sono reduci dai tre punti conquistati in trasferta grazie al 2-0 contro il Pisa , stesso risultato con cui gli ospiti si sono imposti contro il Sassuolo . L'Inter, trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez , cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il ko nel derby mentre il Como di Nico Paz insegue il terzo successo e il dodicesimo risultato utile di fila in campionato. Segui la partita in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:27

Calhanoglu mette in guardia l'Inter: "Dobbiamo essere pazienti e lucidi, il Como ha intensità". E su Nico Paz...

Le dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, del centrocampista turco: "Il Como? Si sa che c'è anche la bravura dell'avversario, sappiamo che è una squadra che ha intensità, hanno tanti giovani. Noi dobbiamo essere tranquilli senza stressarci, dobbiamo fare quello che facciamo sempre, calmi nell'aggressione, ci vuole pazienza e lucidità. Come mi preparo? Come le altre partite. Cosa penso di Nico Paz? E' cresciuto tantissimo, ha un grande futuro e si vede. Io mi preparo quello che devo fare io e non guardo i nomi degli avversari".

17:22

Como, Butez: "Vogliamo fare qualcosa di speciale. Sommer? Vi dico che..."

Le parole del portiere francese dei lariani ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Stiamo avendo la giusta mentalità, come sempre. Deve essere il nostro lavoro principale: vogliamo fare qualcosa di speciale in campo".

Jean Butez parla poi di Sommer, per il quale ha solo parole al miele: "Mi piace molto come gioca, con i piedi è ottimo e tiene su la linea, lavora con la testa ed è un esempio".

17:17

Fabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male che mi venga fatta questa domanda, mi mangio tutti per il Como"

Le parole dell'allenatore dei comaschi: "Manteniamo umiltà, piedi per terra". APPROFONDISCI

17:10

Inter-Como, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

17:05

Inter-Nico Paz, il futuro del numero 10 è deciso: gli sponsor nerazzurri non sono bastati

Il classe 2004 è sempre nei pensieri dei tifosi nerazzurri. I DETTAGLI

17:00

Inter-Como, i precedenti

L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2. I nerazzurri non hanno mai registrato 10 successi consecutivi contro una singola avversaria nella loro storia in massima serie - nove anche contro il Genoa (tra il 1959 e il 1965) e l'Empoli (tra il 2015 ed il 2022).

16:50

Inter-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.

16:40

Dove vedere Inter-Como in diretta tv

La sfida di San Siro tra i nerazzurri di Chivu e i lariani di Fabregas sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

16:30

Inter-Como, quando si gioca e orario

La sfida tra i nerazzurri e i lariani, valida per la 14esima giornata di Serie A, si disputa oggi - sabato 6 dicembre - allo Stadio San Siro. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.

Stadio San Siro, Milano