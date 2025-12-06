Inter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE
MILANO - È il giorno di Inter-Como. A San Siro si sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancoblù di Cesc Fabregas nella 14esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dai tre punti conquistati in trasferta grazie al 2-0 contro il Pisa, stesso risultato con cui gli ospiti si sono imposti contro il Sassuolo. L'Inter, trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez, cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il ko nel derby mentre il Como di Nico Paz insegue il terzo successo e il dodicesimo risultato utile di fila in campionato. Segui la partita in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.
Calhanoglu mette in guardia l'Inter: "Dobbiamo essere pazienti e lucidi, il Como ha intensità". E su Nico Paz...
Le dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, del centrocampista turco: "Il Como? Si sa che c'è anche la bravura dell'avversario, sappiamo che è una squadra che ha intensità, hanno tanti giovani. Noi dobbiamo essere tranquilli senza stressarci, dobbiamo fare quello che facciamo sempre, calmi nell'aggressione, ci vuole pazienza e lucidità. Come mi preparo? Come le altre partite. Cosa penso di Nico Paz? E' cresciuto tantissimo, ha un grande futuro e si vede. Io mi preparo quello che devo fare io e non guardo i nomi degli avversari".
Como, Butez: "Vogliamo fare qualcosa di speciale. Sommer? Vi dico che..."
Le parole del portiere francese dei lariani ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Stiamo avendo la giusta mentalità, come sempre. Deve essere il nostro lavoro principale: vogliamo fare qualcosa di speciale in campo".
Jean Butez parla poi di Sommer, per il quale ha solo parole al miele: "Mi piace molto come gioca, con i piedi è ottimo e tiene su la linea, lavora con la testa ed è un esempio".
Fabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male che mi venga fatta questa domanda, mi mangio tutti per il Como"
Le parole dell'allenatore dei comaschi: "Manteniamo umiltà, piedi per terra".
Inter-Como, le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.
Inter-Nico Paz, il futuro del numero 10 è deciso: gli sponsor nerazzurri non sono bastati
Il classe 2004 è sempre nei pensieri dei tifosi nerazzurri.
Inter-Como, i precedenti
L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2. I nerazzurri non hanno mai registrato 10 successi consecutivi contro una singola avversaria nella loro storia in massima serie - nove anche contro il Genoa (tra il 1959 e il 1965) e l'Empoli (tra il 2015 ed il 2022).
Inter-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.
Dove vedere Inter-Como in diretta tv
La sfida di San Siro tra i nerazzurri di Chivu e i lariani di Fabregas sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inter-Como, quando si gioca e orario
La sfida tra i nerazzurri e i lariani, valida per la 14esima giornata di Serie A, si disputa oggi - sabato 6 dicembre - allo Stadio San Siro. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.