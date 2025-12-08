Bufera Salah: "Fatto fuori dalla rosa del Liverpool". I compagni non gradiscono e lui reagisce così

Non c'è pace per Momo Salah. Dopo le dichiarazioni di fuoco dei giorni scorsi, in cui ha raccontato di sentirsi abbandonato dal Liverpool, l'attaccante, scrivono in Inghilterra, per decisione del Cda del Liverpool e dell'allenatore Slot, pare supportato da gran parte della squadra che non avrebbe gradito le sue parole, rimarrà a casa e non parteciperà alla trasfera di Champions contro l'Inter. Il capitano dei Reds Van Dijk ha detto che la gratitudine non è eterna, neppure per un giocatore come lui, e lo spogliatoio, ben consapevole del cattivo umore di Salah, non avrebbe preso bene il suo sfogo. Anche perché, pur non avendo mai apertamente discusso con i compagni, Salah non avrebbe "amici intimi nel gruppo" e quindi, in questo momento, sarebbe rimasto davvero solo. I tifosi, poi, si sono spaccati: molti sono dalla sua parte, visto l'infinito rendimento com il Liverpool, ma molti altri lo hanno attaccato proprio perché da una bandiera non si aspettavano uno sfogo così in un momento tanto delicato dell'anno. E lui, Salah, come ha reagito a tutto questo? Secondo molti starebbe pensando già alla Coppa d'Africa e a una squadra dove andare a gennaio. Europa? Arabia? MLS? Di sicuro, l'egiziano si sente ancora in grado di poter dare ancora tanto.