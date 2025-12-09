Classifica Champions League aggiornata: l'Inter superata dall'Atalanta

ROMA - In attesa di vedere in campo domani il Napoli (ospite del Benfica di José Mourinho) e la Juve (impegnata in casa con il Pafos) , è di una vittoria e una sconfitta il bilancio per l'Italia nelle gare della 6 ª giornata della fase campionato di Champions League andate in scena oggi (9 dicembre).

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Secondo ko di fila per l'Inter, scavalcata dall'Atalanta

Sconfitta amare per l'Inter, battuta a San Siro dal Liverpool che l'ha spuntata grazie a un rigore generosamente concesso nel finale per una lieve trattenuta di Bastoni su Wirz. Un ko pesante per la squadra di Chivu (il secondo di fila in Europa dopo quello di Madrid contro l'Atletico Madrid), che perde posizioni ma per il momento (in attesa delle partite di domani) con 12 punti resta ancora tra le prime otto della classifica, superata però dall'Atalanta.

La Dea di Palladino a -2 dalla vetta della Champions League

La Dea di Raffaele Palladino infatti, grazie al successo ottenuto in rimonta a Bergamo contro il Chelsea, è salita a quota 13 e ora è a due sole lunghezze dal Bayern Monaco e dall'altra capolista Arsenal (che domani farà visita al Bruges e nel prossimo turno farà visita all'Inter). Nel prossimo turno, sempre a Bergamo, l'Atalanta cercherà la quarta vittoria di fila in Champions League contro l'Athletic Bilbao.

CHAMPIONS LEAGUE: LA CLASSIFICA AGGIORNATA