L’arbitro di Milan-Sassuolo è un disastro. E il Var non è da meno…

Ad insistere troppo con i giovani, si rischia di fare la fine di Icaro. Crezzini (voto 4,5) ha sbagliato completamente partita, l’avvisaglia si è avuta subito, il mancato giallo per Saelemaekers dopo un pio di minuti doveva essere un campanello d’allarme. Poi, un disastro: come fa a essere fallo quello di Loftus-Cheek su Candé e a non esserlo quello di Pavlovic su Cheddira (per tacere di Tomori-Lauriente)? Male, ma sicuramente la Commissione (c’era un OT) avrà saputo come premiarlo.