L’arbitro di Milan-Sassuolo è un disastro. E il Var non è da meno…

Il giudizio sulla direzione di gara dell'arbitro di Crezzini a San Siro
Edmondo Pinna
Ad insistere troppo con i giovani, si rischia di fare la fine di Icaro. Crezzini (voto 4,5) ha sbagliato completamente partita, l’avvisaglia si è avuta subito, il mancato giallo per Saelemaekers dopo un pio di minuti doveva essere un campanello d’allarme. Poi, un disastro: come fa a essere fallo quello di Loftus-Cheek su Candé e a non esserlo quello di Pavlovic su Cheddira (per tacere di Tomori-Lauriente)? Male, ma sicuramente la Commissione (c’era un OT) avrà saputo come premiarlo.

Netto 

Pavlovic tocca con il piede destro il sinistro di Cheddira, che è in vantaggio sul pallone e sta cercando di proteggerlo, per giocarlo: fallo netto, chiaro, non visto da Crezzini e soprattutto dal VAR. 

Mai fallo 

Annullato un gol a Pulisic, Crezzini vede (solo lui) un fallo di Loftus-Cheek su Candé, ma si tratta di due mani solo appoggiate (non c’è alcuna spinta) sulla schiena. Avreste dato un rigore per una roba del genere? Se Rocchi risponde sì, si rimangia quanto dice sempre, le gare non si decidono per mezze cose. 

Fuorigioco  

E’ in offside Rabiot sul colpo di testa di Loftus-Cheek, la mette dentro ma non vale. 

Rischio  

Rischia moltissimo Tomori quando, da dietro, senza poter prendere il pallone, travolge Lauriente. Siamo al limite, ci sarebbe il discorso dell’imprudenza ma.... 

