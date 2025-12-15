L’arbitro di Milan-Sassuolo è un disastro. E il Var non è da meno…
Ad insistere troppo con i giovani, si rischia di fare la fine di Icaro. Crezzini (voto 4,5) ha sbagliato completamente partita, l’avvisaglia si è avuta subito, il mancato giallo per Saelemaekers dopo un pio di minuti doveva essere un campanello d’allarme. Poi, un disastro: come fa a essere fallo quello di Loftus-Cheek su Candé e a non esserlo quello di Pavlovic su Cheddira (per tacere di Tomori-Lauriente)? Male, ma sicuramente la Commissione (c’era un OT) avrà saputo come premiarlo.
Netto
Pavlovic tocca con il piede destro il sinistro di Cheddira, che è in vantaggio sul pallone e sta cercando di proteggerlo, per giocarlo: fallo netto, chiaro, non visto da Crezzini e soprattutto dal VAR.
Mai fallo
Annullato un gol a Pulisic, Crezzini vede (solo lui) un fallo di Loftus-Cheek su Candé, ma si tratta di due mani solo appoggiate (non c’è alcuna spinta) sulla schiena. Avreste dato un rigore per una roba del genere? Se Rocchi risponde sì, si rimangia quanto dice sempre, le gare non si decidono per mezze cose.
Fuorigioco
E’ in offside Rabiot sul colpo di testa di Loftus-Cheek, la mette dentro ma non vale.
Rischio
Rischia moltissimo Tomori quando, da dietro, senza poter prendere il pallone, travolge Lauriente. Siamo al limite, ci sarebbe il discorso dell’imprudenza ma....
VAR: Prontera 5
Andiamo bene....
