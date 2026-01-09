Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
La moviola di Milan-Genoa: Mariani, penalty e no rigore giusti. Pulisic: è mano

L’analisi di tutti gli episodi accaduti nel match di San Siro tra i rossoneri di Allegri e i rossoblù di De Rossi
Edmondo Pinna
Milan-Genoa 1-1, Mariani voto 6,5

Partita controllata da Mariani, che si accende nel finale, ma le letture sono corrette (anche se c’è sempre il vizio di complicarsi la vita). Gara chiusa con 20 falli fischiati e 4 cartellini gialli.

No rigore

Partiamo dalla fine, il Milan chiede un calcio di rigore per un fallo (presunto) di Ellertsson su Athekame, Mariani spiega, «il pallone va dall’altra parte» ed ha ragione, il primo ad arrivare è Ellertsson che lo tocca con la punta del piede sinistro. Ecco, meno male è andata così: se avesse fischiato rigore, lui e Di Paolo al VAR avrebbero avuto la forza di fischiare fallo di Füllkrug su Leali, carica netta? Oppure avrebbe preso piede il lodo-Svilar (contro i portieri si può fare di tutto)? 

Per primo

Corretto il rigore al Genoa: sì, Bartesaghi ha già piantato il piede, ma Ellertsson gioca per primo il pallone e solo poi tocca il rossonero, che per inerzia non tocca mai il pallone ma solo l’avversario.

Annullato

Annullato il gol del momentaneo vantaggio a Pulisic, sfugge a tutti il tocco di mano (pugno) sinistro dell’americano: per fortuna Di Paolo non si inventa nulla, basta l’overrule, «nell’immediatezza» tocca il pallone con il braccio.

Regolare

Ok il gol di Colombo: in APP non fallo dello stesso Colombo su Pavlovic, si tengono entrambi.

VAR: Di Paolo 6,5

Basta fare le cose semplici.

Annullato

