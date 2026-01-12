Male Guida, il grave errore dell'arbitro in Verona-Lazio

Brutta partita per Guida, sotto gli occhi di Tommasi, vice di Rocchi. Gara nata non benissimo (tante piccole sbavature non da lui, segno di uno stato d’animo diverso dal normale), chiusa peggio, nell’occasione in area Lazio che fa infuriare il Verona sbaglia in maniera pesante. Non precise le letture tecniche e disciplinari: Frese su Isaksen è fallo e giallo chiaro, il giallo a Cancellieri è forse un po’ severo. I numeri: 19 falli e 3 ammoniti.

Guida, che errore

Colpo di testa di Sarr (c’è pure Mosquera), pallone a Valentini che, a quel punto, è in fuorigioco netto, chiaramente oltre Marusic. L’azione prosegue, Provedel esce, non tocca il pallone, con la mano tocca il piede sinistro di Valentini (contatto minimo), poi lo travolge con il corpo (primo rigore). Il gioco va ancora avanti e Pedro viene anticipato da Bradaric al quale, non trovando il pallone, gli rifila un calcione (secondo rigore). Due penalty, “vanificati” dal fuorigioco iniziale, ma Guida riprende con una rimessa dal fondo. Un errore, comunque la mettiate: o non ha considerato l’offside (citofonare assistente Mastrodonato o VAR Meraviglia, sempre lui), oppure ha considerato due falli chiari due non rigori.