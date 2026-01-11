Verona-Lazio diretta Serie A: segui la partita tra Zanetti e Sarri LIVE

Una domenica pomeriggio intensa per questa 20ª giornata di Serie A . La Lazio è attesa dall' Hellas Verona per la trasferta al Bentegodi delle 18. La squadra biancoceleste potrà contare già sui nuovi innesti Taylor e Ratkov, ovvero i primi acquisti in questo mercato invernale del "Sarri-bis", per tornare al successo che manca ormai da quattro giornate in campionato (ultima vittoria l'1-0 contro il Parma lo scorso 13 dicembre). I giallobù invece sono reduci dal 2-2 al Maradona contro il Napoli e si giocano punti importanti in chiave salvezza, visto il penultimo posto in classifica a quota 13 lunghezze. Segui la diretta con le parole dei protagonisti e le interviste pre e post partita con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio .

18:00

Tutto pronto

Le squadre entrano in campo per l'Inno della Serie A

17:59

Certezza Cataldi

Danilo Cataldi ha realizzato due gol in questa Serie A e solo nel 2024/25 (tre) ha segnato più reti in una singola edizione del torneo (due anche nel 2018/19). L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui ha fornito più passaggi vincenti nel massimo campionato: tre

17:55

Orban bomber

Gift Orban è il miglior marcatore dell’Hellas Verona in questa Serie A con cinque reti all’attivo; tuttavia, tre di queste, inclusa la più recente contro il Napoli, sono arrivate in trasferta; il nigeriano infatti, dopo aver segnato due gol nelle prime quattro presenze casalinghe in Serie A, è rimasto a secco nelle successive tre. Solo l’Inter (nove) ha realizzato più gol della Lazio nell’ultimo quarto d’ora di gioco nel campionato in corso (sette come il Como); l’Hellas Verona è, al contrario, la formazione che dal 76' in avanti ne ha concessi di più: 11

17:50

Sarri cerca i tre punti del 2026

La Lazio ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di quest’anno solare; la formazione biancoceleste non colleziona nemmeno un successo nelle prime tre gare giocate nel mese di gennaio dal 2008 (2N, 1P), con Delio Rossi in panchina

17:44

Valentini: "Partita per partita per vincere tutte quelle che possiamo"

"Noi abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo fatto una gran partita contro il Napoli. Andiamo partita per partita per vincere tutte quelle che possiamo. Sappiamo il gruppo che siamo, lavoriamo sempre per raggiungere l’obiettivo. Contento di essere titolare, ma l’importante è la salvezza", ha detto il difensore dell'Hellas

17:37

Zanetti: "Non bisogna sbagliare atteggiamento e approccio"

"Sicuramente è un calendario difficile, stiamo incontrando tutte squadre più forti di noi. Ci obbligano a mettere in campo il nostro meglio, stasera abbiamo un ulteriore esame contro un avversario molto forte. La risposta me l’hanno data in campo e sempre in partita, ci diciamo tante cose e bisogna dimostrarle sul campo. Non bisogna sbagliare atteggiamento e approccio, bisogna fare punti sempre. Oggi mi interessa vedere una squadra che ha capito la lezione e che dà in campo tutto quello che ha. Giovane e Orban? Giovane è rimasto fuori settimana scorsa per motivi fisici, abbiamo tante partite in fila. Questa partita ritorna, è motivato. Il segnale che ho voluto dare è che tutti i giocatori sono importanti per il nostro obiettivo", così il tecnico dei veronesi

17:26

Cancellieri su Ratkov e Taylor

"Abbiamo voglia di vincere e portare i tre punti a casa. Il Mister ha parlato alla squadra, ci ha spiegato quel che serviva, servono tre punti. Qui a Verona sono cresciuto tanto, ho solo bei ricordi. Ratkov e Taylor si sono integrati già bene, oggi Taylor giocherà dal primo minuto, cercherò di dargli una mano. Li ho visti bene, sono già dentro l’ambiente", ha detto il calciatore romano

17:17

Sarri su Taylor: "Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni"

Taylor? Ieri abbiamo fatto un allenamento, per cui non c’erano grandissime indicazioni. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico. Ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Gli obiettivi li ho ben delineati, quello di costruire un gruppo che con un paio di innesti diventi una squadra pronta per un livello superiore.La cosa che sconcerta un po’ alla Lazio è che tutti gli anni sembra sia l’anno zero", ha detto l'allenatore biancoceleste prima del match

17:07

Sarri in difficoltà in trasferta

La Lazio ha vinto solo due delle nove gare fuori casa di questo campionato (3N, 4P); i biancocelesti potrebbero registrare al massimo due successi dopo 10 trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14 (0 vittorie in quel caso - 5N, 5P)

16:58

Lazio, le formazioni ufficiali di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri



A dispozione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Lazzari, Hysaj, Rovella, Pedro, Ratkov

All. Sarri

16:55

Verona, le formazioni ufficiali di Zanetti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Nunez, Slotsager, Oyegoke, Ebosse, Fallou, Serdar, Al-Musrati, Kastanos, Harroui, Sarr, Mosquera

All. Zanetti

16:55

Valanga di gol

In 10 delle ultime 11 gare di campionato disputate dall'Hellas Verona si sono registrati sempre almeno tre gol nel match, incluse tutte le ultime sette: fa eccezione in questo parziale solo lo 0-0 datato 8 novembre a Lecce

16:50

Dominio biancoceleste

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score aggregato di 10-1; solo una volta i biancocelesti hanno registrato cinque successi di fila contro gli scaligeri in Serie A: tra il 2015 e il 2018. Mentre al Bentegodi vige il perfetto equilibrio nelle ultime 18 partite tra le due squadre in Serie A: sei successi per parte e sei pareggi; i biancolesti hanno vinto la trasferta più recente contro gli scaligeri (3-0 lo scorso 19 gennaio).