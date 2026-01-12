Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Moviola Fiorentina-Milan: Massa è bravo, Parisi no rigore ok

Tutti gli episodi più chiacchierati della sfida del 'Franchi' tra la Viola e il Diavolo: i dettagli
Edmondo Pinna

Non proprio facilissima la partita, Massa è bravo a non perderla, nessun errore decisivo, buona lettura sul tecnico (soprattutto in area di rigore) e disciplinare (manca un giallo a Jashari), gestisce con il giallo a Kean e il rosso a Vanoli il momento di tensione più alto, sul finire di primo tempo.

Parisi, no rigore

Detto che è chiaramente fuori area il fallo di Fagioli su Saelemaekers nella ripresa, veniamo a due episodi in area del Milan: nel primo tempo, va giù a terra prima Kean (contrasto di gioco con Gabbia) e poi Parisi, che si tiene il piede. Al VAR analizzato soprattutto quest'ultimo episodio, Estupiñán pizzica il piede sinistro del giocatore viola, non è step on foot pieno, ormai questi contatti non si fischiano più. Nella ripresa, corner di Fagioli, Füllkrug colpisce con la testa e non con il braccio sinistro (se sfiora il pallone non è comunque punibile).

 

Gol di Nkunku regolare

Protesta la Fiorentina sulla rete dell'1-1 di Nkunku, ma non c'è alcun fallo in APP: Saelemaekers recupera il pallone perché Fagioli si auto sgambetta (destro sul sinistro) senza subire contatti.

Disciplinare

Come detto, manca un giallo a Jashari: trattiene chiaramente Kean (gli strappa la maglia, più di così).

VAR: Maresca 6

Si prepara per il futuro.

 

