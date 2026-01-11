Fiorentina-Milan diretta: segui la partita di Serie A LIVE
FIRENZE - È il giorno di Fiorentina-Milan: allo stadio 'Franchi' va in scena l'attesa sfida, valida per la ventesima giornata di Serie A. I viola sono reduci dal 2-2 maturato all'Olimpico contro la Lazio, i rossoneri dall'1-1 di San Siro contro il Genoa. In palio punti pesanti per la lotta salvezza e la corsa allo scudetto: Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole centrare le 18 partite di fila in campionato senza sconfitte e agganciare, almeno per qualche ora, l'Inter in testa alla classifica in attesa del big match tra i nerazzurri e il Napoli. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
15:14
12' - Fiorentina ancora pericolosa, il Milan spaventa De Gea con Pulisic
Gudmundsson si presenta al limite dell'area del Mian ma, anziché tentare la conclusione a rete, apre a sinistra per Pongracic che non trova però la coordinazione per il tiro. Decisiva la chiusura di De Winter. Sul ribaltamento di fronte Pulisic va via: Fagioli prolunga in scivolata e favorisce l'uscita bassa di De Gea che arriva prima sul pallone facendosi poi male nel contatto con il numero 11 rossonero.
15:11
9' - Ottimo inizio della Fiorentina, Milan in difficoltà
Ottimo avvio di gara per la Fiorentina che sta mettendo alle corde il Milan: Ndour arriva al traversone sull'out mancino, il suo rasoterra teso in area piccola non trova però compagni pronti alla deviazione in porta.
15:08
6' - Gudmundsson e Gosens spaventano il Milan
Altra iniziativa offensiva della Fiorentina: cross di Gudmundsson per Gosens che non arriva sul pallone in scivolata.
15:05
3' - Ci prova Gosens
Dodo sgasa sull'out destro e serve Gosens: il tedesco prova la conclusione da fuori area ma la palla si spegne alta sopra la traversa.
15:03
1' - Inizia Fiorentina-Milan
Si parte al 'Franchi', il fischio del signor Massa dà il via al match! Calcio d'inizio degli ospiti.
14:59
Tutto pronto al 'Franchi': Fiorentina e Milan fanno il loro ingresso in campo
Viola e rossoneri fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del 'Franchi': a Firenze, dopo il freddo e il maltempo delle ultime ore, splende il sole.
14:50
Pongracic avverte: "Fiorentina, occhio a Fullkrug!"
Ai microfoni di Dazn ha parlato anche il difensore della Fiorentina Pongracic: "Cambio tattico di Vanoli (passaggio alla difesa a quattro, ndr)? Sono più abituato a giocare a 4. Non cambia tanto perché poi prendi l’abitudine, è importante che la squadra si trovi bene. Ci troviamo meglio a 4 e sono contento. Fullkrug? Lo conosco, sono nato e cresciuto in Germania, ci ho giocato contro in Bundesliga. È una grande punta, pericolosa. Sono contento di giocare contro di lui".
14:47
Milan, Ricci: "Con Jashari mi trovo bene. Mister Vanoli? Mi ha insegnato tanto"
Il centrocampista rossonero ha presentato il match con la Fiorentina ai microfoni di Dazn: "Oggi ritrovo Vanoli? Sì, ho già parlato con il suo prof, oltre che un rapporto professionale è nata una grande amicizia, ci sentiamo spesso. Il mister mi ha insegnato tanto e gli auguro il meglio. Oggi vedremo come andrà. Jashari? I compiti sono sempre gli stessi, cercare di fare tutto e farlo bene. Ci troviamo bene, così come con gli altri componenti del centrocampo. Cercheremo di fare la nostra partita, i compiti sono sempre quelli: fare bene la fase difensiva soprattutto e poi dare un apporto in più all’attacco".
14:44
Tare: "Su Jashari grandi aspettative. Nkunku? Siamo contenti di averlo qui"
"Jashari? È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative", sottolinea ancora Tare. "Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente ad inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro. Nkunku? È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan".
14:42
Milan, parla il ds Tare: "Noi in corsa per lo scudetto? C'è tanto da migliorare". Sul rinnovo di Maignan...
Il Direttore sportivo rossonero ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Milan: "Se mi aspettavo questo percorso? La classifica dice questo, che siamo in un momento positivo. Abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto da migliorare, siamo fiduciosi: da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili", sottolinea Tare ai microfoni di Dazn. Poi parla del rinnovo di Maignan: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro".
14:38
Fiorentina, Vanoli: "Ecco cosa ci serve per portare a casa le partite. Su Ricci..."
"Questo modulo (il 4-3-3, ndr) esalta maggiormente i miei giocatori? Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano", rivela Vanoli. "Abbiamo aggiunto due giocatori che danno un cambio di marcia in più: Brescianini e Solomon. Quando sono arrivato io eravamo dispersi, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa la partita. Se ho sentito Ricci? Non è un giocatore della Fiorentina, ma si merita un grande palcoscenico".
14:36
Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo stare uniti, stiamo ritrovando continuità"
Le parole dell'allenatore viola nel pre-partita del 'Franchi' ai microfoni di Dazn: "Da cosa è dipeso il nostro cambio di rotta? Da tante cose: un pò il cambio di mentalità. Stare uniti e tutti insieme, stiamo ritrovando la continuità. Sappiamo che oggi incontreremo una squadra forte, che non perde da agosto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".
14:30
La Fiorentina vuole centrare il poker: il Milan è avvisato
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al 'Franchi' contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).
14:25
Fullkrug si presenta: "Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare"
Già due presenze con i rossoneri, ora la conferenza ufficiale dell'attaccante tedesco: "Qui ho trovato grande qualità. Ibrahimovic mi ha dato qualche consiglio". TUTTI I DETTAGLI
14:20
Fiorentina e Milan, solo un pareggio nelle ultime undici sfide disputate
Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.
14:15
Fiorentina-Milan, i precedenti
Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club rossonero ha segnato più reti (268) in Serie A.
14:11
Fiorentina-Milan, dove vedere la sfida del 'Franchi' in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.
14:08
Dove vedere Fiorentina-Milan in tv
Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
14:02
Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.
14:00
Cresce l'attesa per Fiorentina-Milan
La sfida tra i viola di Vanoli e i rossoneri di Allegri, valida per la 20esima giornata di Serie A, è in programma oggi (domenica 11 gennaio) allo Stadio 'Artemio Franchi': calcio d'inizio alle ore 15:00.