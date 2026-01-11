Fiorentina-Milan diretta: segui la partita di Serie A LIVE

FIRENZE - È il giorno di Fiorentina-Milan : allo stadio 'Franchi' va in scena l'attesa sfida, valida per la ventesima giornata di Serie A . I viola sono reduci dal 2-2 maturato all' Olimpico contro la Lazio , i rossoneri dall' 1-1 di San Siro contro il Genoa . In palio punti pesanti per la lotta salvezza e la corsa allo scudetto : Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole centrare le 18 partite di fila in campionato senza sconfitte e agganciare, almeno per qualche ora, l' Inter in testa alla classifica in attesa del big match tra i nerazzurri e il Napoli . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

14:59

Tutto pronto al 'Franchi': Fiorentina e Milan fanno il loro ingresso in campo

Viola e rossoneri fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del 'Franchi': a Firenze, dopo il freddo e il maltempo delle ultime ore, splende il sole.

14:50

Pongracic avverte: "Fiorentina, occhio a Fullkrug!"

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche il difensore della Fiorentina Pongracic: "Cambio tattico di Vanoli (passaggio alla difesa a quattro, ndr)? Sono più abituato a giocare a 4. Non cambia tanto perché poi prendi l’abitudine, è importante che la squadra si trovi bene. Ci troviamo meglio a 4 e sono contento. Fullkrug? Lo conosco, sono nato e cresciuto in Germania, ci ho giocato contro in Bundesliga. È una grande punta, pericolosa. Sono contento di giocare contro di lui".

14:47

Milan, Ricci: "Con Jashari mi trovo bene. Mister Vanoli? Mi ha insegnato tanto"

Il centrocampista rossonero ha presentato il match con la Fiorentina ai microfoni di Dazn: "Oggi ritrovo Vanoli? Sì, ho già parlato con il suo prof, oltre che un rapporto professionale è nata una grande amicizia, ci sentiamo spesso. Il mister mi ha insegnato tanto e gli auguro il meglio. Oggi vedremo come andrà. Jashari? I compiti sono sempre gli stessi, cercare di fare tutto e farlo bene. Ci troviamo bene, così come con gli altri componenti del centrocampo. Cercheremo di fare la nostra partita, i compiti sono sempre quelli: fare bene la fase difensiva soprattutto e poi dare un apporto in più all’attacco".

14:44

Tare: "Su Jashari grandi aspettative. Nkunku? Siamo contenti di averlo qui"

"Jashari? È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative", sottolinea ancora Tare. "Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente ad inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro. Nkunku? È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan".

14:42

Milan, parla il ds Tare: "Noi in corsa per lo scudetto? C'è tanto da migliorare". Sul rinnovo di Maignan...

Il Direttore sportivo rossonero ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Milan: "Se mi aspettavo questo percorso? La classifica dice questo, che siamo in un momento positivo. Abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto da migliorare, siamo fiduciosi: da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili", sottolinea Tare ai microfoni di Dazn. Poi parla del rinnovo di Maignan: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro".

14:38

Fiorentina, Vanoli: "Ecco cosa ci serve per portare a casa le partite. Su Ricci..."

"Questo modulo (il 4-3-3, ndr) esalta maggiormente i miei giocatori? Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano", rivela Vanoli. "Abbiamo aggiunto due giocatori che danno un cambio di marcia in più: Brescianini e Solomon. Quando sono arrivato io eravamo dispersi, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa la partita. Se ho sentito Ricci? Non è un giocatore della Fiorentina, ma si merita un grande palcoscenico".

14:36

Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo stare uniti, stiamo ritrovando continuità"

Le parole dell'allenatore viola nel pre-partita del 'Franchi' ai microfoni di Dazn: "Da cosa è dipeso il nostro cambio di rotta? Da tante cose: un pò il cambio di mentalità. Stare uniti e tutti insieme, stiamo ritrovando la continuità. Sappiamo che oggi incontreremo una squadra forte, che non perde da agosto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

14:30

La Fiorentina vuole centrare il poker: il Milan è avvisato

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al 'Franchi' contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).

14:25

Fullkrug si presenta: "Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare"

14:20

Fiorentina e Milan, solo un pareggio nelle ultime undici sfide disputate

Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.

14:15

Fiorentina-Milan, i precedenti

Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club rossonero ha segnato più reti (268) in Serie A.