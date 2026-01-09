Fullkrug si presenta: "Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare"

È arrivato ad inizio gennaio ed ha già collezionato due presenze (partendo dalla panchina) con la maglia rossonera, ma solo ora Niclas Fullkrug si presenta ufficialmente come nuovo attaccante del Milan . Arrivato dal West Ham per rinforzare il reparto avanzato di Allegri , la punta tedesca ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Qui ho trovato enorme qualità, un gruppo sano, unito e con grandissima energia. Mi ha quasi spaventato quanto sia forte questa energia dopo la vittoria di Cagliari, l'ho vista in spogliatoio. Penso di potermi inserire bene: voglio aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. La squadra ha agevolato il mio inserimento, è un gruppo veramente positivo. Maglia numero 9? È sinonimo di gol. Non l'avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Non ho degli idoli in particolare. So che ha un certo peso. Qui al Milan l'hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all'altezza ".

Allegri, ipotesi tridente? Fullkrug risponde così

"Ero già stato a San Siro due anni fa col Dortmund e avevo già avuto una piccola anteprima di cosa significhi giocare qui. Ma giocare con questa maglia è diverso: è una magia giocare per il Milan a San Siro. I tifosi mi hanno accolto benissimo, mi sarebbe piaciuto segnare, ma già così è stata una buona serata. Sono diverso dagli altri attaccanti che ci sono in rosa, io penso di portare presenza fisica, far guadagnare spazio nell'area. Dovrò sgomitare con i difensori avversari, sono pronto a farlo e a sacrificarmi". Poi su un possibile nuovo schema di Allegri, ipotizzando un tridente Leao-Fullkrug-Pulisic: "Quello che mi dice il mister non lo dico a voi, non posso rispondere. L'allenatore metterà in campo la squadra che ha la maggiore probabilità di vincere. Allegri ha enorme esperienza, è in grado di adattare il modulo in base ai giocatori: saprà cosa fare".

Fullkrug su Ibrahimovic, lo Scudetto e il West Ham

"Ibrahimovic? L'ho guardato moltissimo quando ero giovane, mi ha dato qualche consiglio, qualche dritta e che cosa si aspetta da me. Modric ha grande esperienza, ci ho giocato contro in finale di Champions due anni fa. Penso di poter trovare una buona intesa con gli esterni e anche con Nkunku, Pulisic e Leao: possiamo formare un trio in armonia e giocare l'uno per l'altro. Ci sono tedeschi che hanno giocato qui come Klose, Voller e Bierhoff. Bierhoff ha detto che avrò successo qui. Penso che la Serie A sia un campionato che si sposa bene con le mie qualità. Scudetto? Ci siamo esposti pubblicamente sull'obiettivo Champions League, lottiamo per quello. West Ham? Non è stata una piazza facile. È stato un cambiamento enorme, non è andata bene: spero di poter voltare pagina. Sono venuto qua e non sono andato altrove perché mi ha convinto il Milan. Voglio giocare per squadre prestigiose, per me è una pressione positiva da gestire, spero di continuare così anche in futuro. Spero di tornare ad essere a disposizione in modo regolare per poter continuare da dove ho smesso. Nazionale? Adoro la Germania, è un obiettivo fondamentale per me".