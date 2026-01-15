Moviola Napoli-Parma: Fabbri, troppa disparità sui falli. E quanti dubbi su McTominay

La soglia alta del fallo è una cosa; non fischiare i falli che ci stanno un’altra. Non parliamo del paragone fra due arbitri (l’ultimo che ci viene in mente: Doveri a San Siro, rigore perso a parte), ma dello stesso arbitro - Fabbri - all’interno della stessa partita. Addirittura, nella stessa azione: se la trattenuta per il braccio destro di Delprato su McTominay non è rigore (ci sarebbe da discutere parecchio, ma tanto si tolgono rigori netti, vedi Juve-Cremonese), perché dovrebbe esserlo il corpo a corpo fra Lucca e Valenti qualche attimo prima, che è molto meno? Ancora: perché Lucca-Valenti è fallo e tanti altri contatti nel corso della partita sono stati lasciati correre? Voto: 5.5.