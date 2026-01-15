Moviola Napoli-Parma: Fabbri, troppa disparità sui falli. E quanti dubbi su McTominay
La soglia alta del fallo è una cosa; non fischiare i falli che ci stanno un’altra. Non parliamo del paragone fra due arbitri (l’ultimo che ci viene in mente: Doveri a San Siro, rigore perso a parte), ma dello stesso arbitro - Fabbri - all’interno della stessa partita. Addirittura, nella stessa azione: se la trattenuta per il braccio destro di Delprato su McTominay non è rigore (ci sarebbe da discutere parecchio, ma tanto si tolgono rigori netti, vedi Juve-Cremonese), perché dovrebbe esserlo il corpo a corpo fra Lucca e Valenti qualche attimo prima, che è molto meno? Ancora: perché Lucca-Valenti è fallo e tanti altri contatti nel corso della partita sono stati lasciati correre? Voto: 5.5.
Il gol di McTominay: quanti dubbi
La trattenuta di Delprato su McTominay, senza il (non) fallo precedente, sarebbe stata oggetto quantomeno di una riflessione. Così come la spallata, a pallone lontano, di Estevez su McTominay, poco per il rigore ma... Valenti-Di Lorenzo nel primo tempo, una leggera trattenuta c’è. Da VAR? No, ma comunque Gariglio è quello che ha tolto un rigore netto alla Cremonese.
No rigore e offside
Tocco di McTominay, pallone sulla pancia (più che sul braccio) di Circati. Mazzocchi oltre Keita sul lancio di Lobotka, annullata per fuorigioco la rete di McTominay.
VAR: Gariglio5,5
Imperscrutabile.