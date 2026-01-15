Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Napoli-Parma: Fabbri, troppa disparità sui falli. E quanti dubbi su McTominay

Moviola Napoli-Parma: Fabbri, troppa disparità sui falli. E quanti dubbi su McTominay

L'analisi degli episodi accaduti durante il match terminato senza gol al Maradona
Edmondo Pinna
2 min

La soglia alta del fallo è una cosa; non fischiare i falli che ci stanno un’altra. Non parliamo del paragone fra due arbitri (l’ultimo che ci viene in mente: Doveri a San Siro, rigore perso a parte), ma dello stesso arbitro - Fabbri - all’interno della stessa partita. Addirittura, nella stessa azione: se la trattenuta per il braccio destro di Delprato su McTominay non è rigore (ci sarebbe da discutere parecchio, ma tanto si tolgono rigori netti, vedi Juve-Cremonese), perché dovrebbe esserlo il corpo a corpo fra Lucca e Valenti qualche attimo prima, che è molto meno? Ancora: perché Lucca-Valenti è fallo e tanti altri contatti nel corso della partita sono stati lasciati correre?  Voto: 5.5.

Il gol di McTominay: quanti dubbi

La trattenuta di Delprato su McTominay, senza il (non) fallo precedente, sarebbe stata oggetto quantomeno di una riflessione. Così come la spallata, a pallone lontano, di Estevez su McTominay, poco per il rigore ma... Valenti-Di Lorenzo nel primo tempo, una leggera trattenuta c’è. Da VAR? No, ma comunque Gariglio è quello che ha tolto un rigore netto alla Cremonese.

No rigore e offside 

Tocco di McTominay, pallone sulla pancia (più che sul braccio) di Circati. Mazzocchi oltre Keita sul lancio di Lobotka, annullata per fuorigioco la rete di McTominay. 
VAR: Gariglio5,5 
Imperscrutabile. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Napoli, che fatica con le piccoleNapoli, vietato mollare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS