Moviola Torino-Roma: Chiffi impreciso ma capita spesso. Però può stare sereno...
Torino-Roma 0-2, Chiffi voto 5,5
Impreciso Chiffi, capita spesso: subito un appunto, è spesso in mezzo all’azione (soprattutto nel primo tempo), i giocatori se lo trovano parecchie volte davanti, troppo schiacciato sull’assistente n. 2; fischia un fallo di mano di Malen che prende il pallone con la pancia/petto pieni. Ma può stare sereno: l’osservatore darà un voto alto.
Fuorigioco di Malen
Annullato un gol a Malen: ci pensa il SAOT a dipanare la matassa, l’attaccante olandese è appena oltre Coco sul passaggio di Dybala. Overrule grazie al SAOT, difficile da vedere.
Regolare il gol dell'1-0 di Malen
Tutto buono nell’azione della seconda rete di Malen: questa volta ci sono due giocatori granata, ovvero Ismajli e Tameze, a tenerlo in gioco. Check e rete convalidata. Ok anche lo 0-2: sul primo tiro di Dybala, c’è Ismajli che tiene in gioco Mancini.
Disciplinare
Insufficiente: dopo 3’ Ismajli entra su Wesley, non avrebbe senso neanche pensare di gestire una cosa del genere, è qualcosa in più di imprudente. Fra l’altro, Ismajli trova il giallo dopo 6’, come la mettiamo? Ilkhan prende tutto, pallone e Koné: al limite del giallo. come N’Dicka che ferma Che Adams. E ancora: Lazaro che trattiene Dybala.
No rigore per il Torino
Corpo a corpo Mancini-Che Adams: non c’è fallo, neanche fallo di mano.
VAR: Abisso 6
Nulla di impegnativo.
