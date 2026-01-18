Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Torino
Torino
    Roma
    Roma
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Serie A - 18.01.2026
      Olimpico Grande Torino

      Arbitro Daniele Chiffi
      Torino
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Roma

      Torino-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Baroni e Gasperini LIVE

      Alle 18 va in scena la sfida della 21ª giornata di campionato, replay del match di martedì in Coppa Italia e che ha visto i granata eliminare i giallorossi
      15 min
      Aggiorna

      Torino e Roma tornano in campo da avversarie, a soli 5 giorni di distanza dagli ottavi di Coppa Italia vinti dai granata per 3-2 allo stadio Olimpico nella Capitale. Si cambia solo campo e orario per la 21ª giornata di Serie A, che alle 18 vede la squadra di Gasperini in trasferta nel capoluogo piemontese e in cerca di una rivincita in campionato dopo appunto l'eliminazione subìta in settimana. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 in casa, mentre i ragazzi di Baroni sono stati superati con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo. Segui il pre e il post partita con tutti gli aggiornamenti e le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

      18:25

      19' - occasione Malen

      L'olandese è entrato benissimo in partita: grande azione della Roma con scambio Malen-Dybala-Malen e con il destro dell'ex Aston Villa che si infrange sullo stinco del portiere del Torino, che rinvia così

      18:20

      Problemi anche per Hermoso

      Ghilardi intensifica l'allenamento: è pronto a prendere il posto dello spagnolo, che soffre di una pubalgia

      18:16

      11' - guizzo Pellegrini

      Prima occasione della Roma: Lorenzo riceve da Mancini, carica il destro ma non riesce a inquadrare bene la porta granata con l'esterno. Il pallone finisce fuori di lato

      18:13

      9' - primo cartellino giallo

      Ismajli ammonito per una trattenuta fallosa su Malen, che stava sgusciando via

      18:11

      6' - il primo tiro di Malen

      Primo tentativo per Donyell, che si gira in un lampo e calcia: palla deviata, facile l'intervento di Paleari

      18:13

      Aggiornamento condizioni Celik

      Zeki ha sentito un indurimento muscolare all'altezza del flessore. Il giocatore e Gasperini hanno preferito non rischiare in questo match le condizioni di salute, visto l'impegno di giovedì dei giallorossi in Europa League contro lo Stoccarda allo stadio Olimpico di Roma

      18:08

      4' - problemi Ismajli

      Staff medico del Torino in campo per il kosovaro per un duro scontro di gioco nel tentativo di fermare Malen

      18:04

      1' - inizia Torino-Roma

      Il primo pallone è dei granata 

      18:03

      Il ricordo di Rocco Commisso

      Un minuto di silenzio per la morte del presidente della Fiorentina

      17:59

      Torino-Roma, tutto pronto

      Le squadre entrano in campo per l'Inno della Serie A

      17:58

      Certezza Joya

      Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide)

      17:55

      Roma, come cambia senza Celik

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Dybala, Pellegrini; Malen

      17:50

      Torino-Roma, gli arbitri

      Sarà Daniele Chiffi l’arbitro di Torino-Roma. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e C. Rossi, mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Abisso, Guida sarà l'AVAR

      17:47

      Celik non ce la fa

      Fastidio muscolare per il turco che durante l'allenamento sembra avere accusato fastidio, dopo un cross, e non riuscirà quindi a giocare. Al suo posto di scalda Rensch

      17:42

      Robinio Vaz, che numeri

      Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%)

      17:35

      Malen e il pronostico gol a favore

      La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025)

      17:31

      Malen, la prima volta in giallorosso

      "A Roma voglio giocare e segnare, aiutare la squadra nei propri obiettivi. Gasperini vuole che giochi davanti, attaccando i difensori e segnando il più possibile. Credo che abbiamo un'ottima squadra, siamo da considerare tra le squadre più importanti del campionato, ma dobbiamo vincere le partite", ha detto l'attaccante pronto a esordire in giallorosso e in Serie A

      17:20

      Massara su Zirkzee e il mercato in uscita

      "Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso", ha detto il ds giallorosso nel pre-partita

      17:20

      Baroni: "Fiducia a Ngonge"

      "Abbiamo fiducia in Ngonge, ha qualità e deve lavorare per la squadra. Simeone l'ho portato in panchina ma solo per stare con i compagni. La solidità in difesa all'interno della partita è stato un nostro problema: la cerchiamo oggi, servità una prestazione di alto livello contro questa Roma", queste le parole a Sky dell'allenatore del Toro

      17:10

      Il Toro porta bene alla Roma

      Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Anche se il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89

      17:00

      Torino, la formazione ufficiale di Baroni

      TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

      A disposizione: Israel, Popa, Maripan, Ismajli, Anjorin, Pedersen, Casadei, Gabellini, Pellini, Njie, Kujela, Simeone.

      Allenatore: Baroni

      16:55

      Roma, la formazione ufficiale: c'è l'esordio di Malen

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen

      A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Soulé, Robinio Vaz, Arena.

      Allenatore: Gasperini

      16:53

      Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma

      Attimi di paura sull'autostrada A1, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio: scontri violenti tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza intorno all'ora di pranzo. All’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona, si sono infatti fermate decine e decine di vetture, dalle quali - poco dopo le 12:30 - sono scesi diversi tifosi incappucciati e con il volto coperto da maschere nere. Dalle prime ricostruzioni e dalle prime immagini che circolano sul web, più di un centinaio di soggetti è venuto a contatto, armati di spranghe, caschi e mazze...

      16:50

      Torino, Zapata lascia il ritiro per motivi familiari

      Brutte notizie per il Torino di Baroni che perde Duvan Zapata a poche ore dalla partita con la Roma: il colombiano ha lasciato il ritiro granata per motivi familiari e non sarà più a disposizione del tecnico. Cambiano, dunque, anche le possibili scelte di Baroni con i possibili Che Adams in attacco, insieme a uno tra Simeone e Ngonge, più indietro Njie

      16:44

      Torino-Roma, le probabili formazioni di Baroni e Gasperini

      TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

      Torino-Roma, dati e curiosità sul match

      Dati, numeri e curiosità sulla sfida tra i granata di Baroni e i giallorossi di Gasperini

      16:37

      Torino-Roma, dove vederla in tv

      Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

      Olimpico Grande Torino

       

       

       

      Torino-Roma

