Torino-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Baroni e Gasperini LIVE

Torino e Roma tornano in campo da avversarie, a soli 5 giorni di distanza dagli ottavi di Coppa Italia vinti dai granata per 3-2 allo stadio Olimpico nella Capitale. Si cambia solo campo e orario per la 21ª giornata di Serie A , che alle 18 vede la squadra di Gasperini in trasferta nel capoluogo piemontese e in cerca di una rivincita in campionato dopo appunto l'eliminazione subìta in settimana. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 in casa, mentre i ragazzi di Baroni sono stati superati con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo. Segui il pre e il post partita con tutti gli aggiornamenti e le parole dei protagonisti con la diretta de I l Corriere dello Sport-Stadio .

Zeki ha sentito un indurimento muscolare all'altezza del flessore. Il giocatore e Gasperini hanno preferito non rischiare in questo match le condizioni di salute, visto l'impegno di giovedì dei giallorossi in Europa League contro lo Stoccarda allo stadio Olimpico di Roma

18:03

Il ricordo di Rocco Commisso

Un minuto di silenzio per la morte del presidente della Fiorentina

17:59

Torino-Roma, tutto pronto

Le squadre entrano in campo per l'Inno della Serie A

17:58

Certezza Joya

Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide)

17:55

Roma, come cambia senza Celik

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Dybala, Pellegrini; Malen

17:50

Torino-Roma, gli arbitri

Sarà Daniele Chiffi l’arbitro di Torino-Roma. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e C. Rossi, mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Abisso, Guida sarà l'AVAR

17:47

Celik non ce la fa

Fastidio muscolare per il turco che durante l'allenamento sembra avere accusato fastidio, dopo un cross, e non riuscirà quindi a giocare. Al suo posto di scalda Rensch

17:42

Robinio Vaz, che numeri

Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%)

17:35

Malen e il pronostico gol a favore

La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025)

17:31

Malen, la prima volta in giallorosso

"A Roma voglio giocare e segnare, aiutare la squadra nei propri obiettivi. Gasperini vuole che giochi davanti, attaccando i difensori e segnando il più possibile. Credo che abbiamo un'ottima squadra, siamo da considerare tra le squadre più importanti del campionato, ma dobbiamo vincere le partite", ha detto l'attaccante pronto a esordire in giallorosso e in Serie A

17:20

Massara su Zirkzee e il mercato in uscita

"Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso", ha detto il ds giallorosso nel pre-partita

LEGGI QUI LE PAROLE COMPLETE

17:20

Baroni: "Fiducia a Ngonge"

"Abbiamo fiducia in Ngonge, ha qualità e deve lavorare per la squadra. Simeone l'ho portato in panchina ma solo per stare con i compagni. La solidità in difesa all'interno della partita è stato un nostro problema: la cerchiamo oggi, servità una prestazione di alto livello contro questa Roma", queste le parole a Sky dell'allenatore del Toro

17:10

Il Toro porta bene alla Roma

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Anche se il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89