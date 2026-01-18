Torino-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Baroni e Gasperini LIVE
Torino e Roma tornano in campo da avversarie, a soli 5 giorni di distanza dagli ottavi di Coppa Italia vinti dai granata per 3-2 allo stadio Olimpico nella Capitale. Si cambia solo campo e orario per la 21ª giornata di Serie A, che alle 18 vede la squadra di Gasperini in trasferta nel capoluogo piemontese e in cerca di una rivincita in campionato dopo appunto l'eliminazione subìta in settimana. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 in casa, mentre i ragazzi di Baroni sono stati superati con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo. Segui il pre e il post partita con tutti gli aggiornamenti e le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
18:25
19' - occasione Malen
L'olandese è entrato benissimo in partita: grande azione della Roma con scambio Malen-Dybala-Malen e con il destro dell'ex Aston Villa che si infrange sullo stinco del portiere del Torino, che rinvia così
18:20
Problemi anche per Hermoso
Ghilardi intensifica l'allenamento: è pronto a prendere il posto dello spagnolo, che soffre di una pubalgia
18:16
11' - guizzo Pellegrini
Prima occasione della Roma: Lorenzo riceve da Mancini, carica il destro ma non riesce a inquadrare bene la porta granata con l'esterno. Il pallone finisce fuori di lato
18:13
9' - primo cartellino giallo
Ismajli ammonito per una trattenuta fallosa su Malen, che stava sgusciando via
18:11
6' - il primo tiro di Malen
Primo tentativo per Donyell, che si gira in un lampo e calcia: palla deviata, facile l'intervento di Paleari
18:13
Aggiornamento condizioni Celik
Zeki ha sentito un indurimento muscolare all'altezza del flessore. Il giocatore e Gasperini hanno preferito non rischiare in questo match le condizioni di salute, visto l'impegno di giovedì dei giallorossi in Europa League contro lo Stoccarda allo stadio Olimpico di Roma
18:08
4' - problemi Ismajli
Staff medico del Torino in campo per il kosovaro per un duro scontro di gioco nel tentativo di fermare Malen
18:04
1' - inizia Torino-Roma
Il primo pallone è dei granata
18:03
Il ricordo di Rocco Commisso
Un minuto di silenzio per la morte del presidente della Fiorentina
17:59
Torino-Roma, tutto pronto
Le squadre entrano in campo per l'Inno della Serie A
17:58
Certezza Joya
Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide)
17:55
Roma, come cambia senza Celik
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Dybala, Pellegrini; Malen
17:50
Torino-Roma, gli arbitri
Sarà Daniele Chiffi l’arbitro di Torino-Roma. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e C. Rossi, mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Abisso, Guida sarà l'AVAR
17:47
Celik non ce la fa
Fastidio muscolare per il turco che durante l'allenamento sembra avere accusato fastidio, dopo un cross, e non riuscirà quindi a giocare. Al suo posto di scalda Rensch
17:42
Robinio Vaz, che numeri
Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%)
17:35
Malen e il pronostico gol a favore
La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025)
17:31
Malen, la prima volta in giallorosso
"A Roma voglio giocare e segnare, aiutare la squadra nei propri obiettivi. Gasperini vuole che giochi davanti, attaccando i difensori e segnando il più possibile. Credo che abbiamo un'ottima squadra, siamo da considerare tra le squadre più importanti del campionato, ma dobbiamo vincere le partite", ha detto l'attaccante pronto a esordire in giallorosso e in Serie A
17:20
Massara su Zirkzee e il mercato in uscita
"Vaz e Malen sono ragazzi forti, uno un giovane talento e l'altro di livello internazionale che potrà aiutarci già nell'immediato. Se arriverà un altro attaccante esterno? Ci sono altri 15 giorni e delle cose che potrebbero essere fatte, vediamo come evolvono le situazioni e se ci saranno opportunità. Con Gasperini ci confrontiamo sempre con l'obiettivo di costruire una Roma forte che continui nel tempo. Giocatori in uscita? Valuteremo per i ragazzi che hanno avuto meno spazi o non si sono imporsi come sperato. Ferguson sta crescendo tanto e sta facendo vedere le sue qualità, contiamo su di lui. Zirkzee è un discorso che il Manchester United ha chiuso in modo netto da giorni, è un discorso chiuso", ha detto il ds giallorosso nel pre-partita
17:20
Baroni: "Fiducia a Ngonge"
"Abbiamo fiducia in Ngonge, ha qualità e deve lavorare per la squadra. Simeone l'ho portato in panchina ma solo per stare con i compagni. La solidità in difesa all'interno della partita è stato un nostro problema: la cerchiamo oggi, servità una prestazione di alto livello contro questa Roma", queste le parole a Sky dell'allenatore del Toro
17:10
Il Toro porta bene alla Roma
Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Anche se il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89
17:00
Torino, la formazione ufficiale di Baroni
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.
A disposizione: Israel, Popa, Maripan, Ismajli, Anjorin, Pedersen, Casadei, Gabellini, Pellini, Njie, Kujela, Simeone.
Allenatore: Baroni
16:55
Roma, la formazione ufficiale: c'è l'esordio di Malen
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Soulé, Robinio Vaz, Arena.
Allenatore: Gasperini
16:53
Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma
Attimi di paura sull'autostrada A1, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio: scontri violenti tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza intorno all'ora di pranzo. All’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona, si sono infatti fermate decine e decine di vetture, dalle quali - poco dopo le 12:30 - sono scesi diversi tifosi incappucciati e con il volto coperto da maschere nere. Dalle prime ricostruzioni e dalle prime immagini che circolano sul web, più di un centinaio di soggetti è venuto a contatto, armati di spranghe, caschi e mazze...
LEGGI LA NEWS COMPLETA CON IL VIDEO
16:50
Torino, Zapata lascia il ritiro per motivi familiari
Brutte notizie per il Torino di Baroni che perde Duvan Zapata a poche ore dalla partita con la Roma: il colombiano ha lasciato il ritiro granata per motivi familiari e non sarà più a disposizione del tecnico. Cambiano, dunque, anche le possibili scelte di Baroni con i possibili Che Adams in attacco, insieme a uno tra Simeone e Ngonge, più indietro Njie
16:44
Torino-Roma, le probabili formazioni di Baroni e Gasperini
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini
Torino-Roma, dati e curiosità sul match
Dati, numeri e curiosità sulla sfida tra i granata di Baroni e i giallorossi di Gasperini
16:37
Torino-Roma, dove vederla in tv
Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Olimpico Grande Torino