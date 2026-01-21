Moviola Inter-Arsenal: Pinheiro, dubbi Saliba-Lautaro in area di rigore

Non sufficiente la partita del portoghese Pinheiro, anche se ha inciso in maniera relativa. Tanti piccoli errori sia dal punto di vista tecnico che disciplinare hanno dato un indirizzo al match, finendo per innervosirlo.

Dubbio rigore

Lautaro finisce a terra in area dell’Arsenal, davanti a lui c’è Saliba che allarga la gamba sinistra e lo tocca, il Toro cadendo all’indietro sbatte sul giocatore che aveva alle spalle. In Uefa hanno canoni differenti rispetto all’Italia (anche se spesso difformi fra loro), Pinheiro ha lasciato andare, ma i dubbi restano.

Pinheiro crea nervosismo

L’atteggiamento dell’arbitro portoghese ha creato nervosismo nei giocatori: che senso ha dare vantaggio sul brutto fallo (ma brutto, eh?) di Merino su Dimarco? Logico che poi qualcuno (per difesa o per giustizia personale) cerchi vendetta...