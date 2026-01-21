Corriere dello Sport.it
Moviola Inter-Arsenal: Pinheiro, dubbi Saliba-Lautaro in area di rigore

Gli episodi più discussi del match tra i nerazzurri di Chivu e i Gunners di Arteta in Champions League: tutti i dettagli
Edmondo Pinna
Inter-Arsenal 1-3, Pinheiro voto 5,5

Non sufficiente la partita del portoghese Pinheiro, anche se ha inciso in maniera relativa. Tanti piccoli errori sia dal punto di vista tecnico che disciplinare hanno dato un indirizzo al match, finendo per innervosirlo.

Dubbio rigore

Lautaro finisce a terra in area dell’Arsenal, davanti a lui c’è Saliba che allarga la gamba sinistra e lo tocca, il Toro cadendo all’indietro sbatte sul giocatore che aveva alle spalle. In Uefa hanno canoni differenti rispetto all’Italia (anche se spesso difformi fra loro), Pinheiro ha lasciato andare, ma i dubbi restano. 

Pinheiro crea nervosismo

L’atteggiamento dell’arbitro portoghese ha creato nervosismo nei giocatori: che senso ha dare vantaggio sul brutto fallo (ma brutto, eh?) di Merino su Dimarco? Logico che poi qualcuno (per difesa o per giustizia personale) cerchi vendetta...

Regolari i gol dell'Arsenal

Sono regolari entrambi i gol dell’Arsenal. Sullo 0-1, al momento del tocco di Timber, Gabriel Jesus che andrà in gol è tenuto in gioco in maniera chiara da Luis Henrique (e quella di dimarco, che cerca di intervenire in scivolata, non sarebbe stata giudicata una giocata, ma una deviazione). Buono anche il gol dell’1-2: il pallone colpito di testa da Trossard non esce mai, tocca la traversa (particolarità, non cambia mai la rotazione del pallone) prima della conclusione di Gabriel Jesus.

