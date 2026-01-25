Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Lecce-Lazio: Chiffi, soglia alta. Non c’è rigore su Zaccagni

Il giudizio sulla direzione del match di Serie A tra salentini e biancocelesti, finito 0-0
Edmondo Pinna
2 min
TagsArbitriMoviolaLecce-Lazio

Partita “sporca” che Chiffi (voto 6,5) decide di gestire con una soglia molto alta del fallo (e del disciplinare): alla fine ha avuto ragione lui.

Rischio Provstgaard

Rischia moltissimo Provstgaard, quando interviene su Danilo Veiga: il difensore della Lazio, infatti, va chiaramente alla ricerca del pallone che però l’avversario gli sposta all’ultimo momento. Ne scaturisce un calcio (anche abbastanza netto) poco sotto il ginocchio, Chiffi opta per il cartellino giallo ed è condivisibile, Provstgaard non affonda il calcio ma sembra quasi fermare la gamba non appena resosi conto di non poter giocare il pallone. Però ha rischiato.

Non c'è rigore su Zaccagni

In piena area del Lecce, Zaccagni cerca di sgusciar via a Danilo Veiga, l’esterno biancoceleste va giù, Chiffi decide di far proseguire: per il metro che ha impostato e per il tipo di contatto, normale non fare nulla.

Solo contatto tra Marusic e Pierotti

Protesta (poco) il Lecce per un contatto fra Marusic e Pierotti: siamo davvero al nulla, non c’è irregolarità da parte del difensore di Sarri, entrambi cercano di arrivare sul pallone.

Disciplinare: corrette le ammonizioni

Tre i cartellini gialli: detto di quello a Provstgaard, è corretta l’ammonizione per Danilo Veiga, dopo un buon vantaggio (durato molto), intervento in ritardo, su Zaccagni. Tiago Gabriel trattiene Ratkov: giallo.

Var

Mazzoleni (voto 6) - Nulla.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Lotito non faccia NeroneBufera Lazio: lo sfogo di Marusic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS