lunedì 26 gennaio 2026
Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio

Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri di Spalletti e gli azzurri di Conte
Edmondo Pinna
2 min

Juve-Napoli

Mariani: 5 

Insufficiente la partita di Mariani, insufficiente (con l’aggravante di avere le immagini) quella di Doveri, cui in VAR non va proprio giù. Al Napoli manca un rigore - almeno - e c’è da discutere sulla gestione tecnica della partita, affatto uniforme. Vuoi non fischiare fallo di Thuram su Di Lorenzo sull’1-0? Vuoi forzare e considerare non punibili Bremer-Hojlund (clamoroso) e Kalulu-Vergara? Allora non fischi fallo (come negli altri due casi, il contatto c’è) di Vergara su Cambiaso. State pure tranquilli: giustifiche-ranno anche questa.

Il rigore non concesso al Napoli

Manca un rigore al Napoli. Anzi.... due. E se vogliamo far passare Kalulu-Vergara sotto i raggi della nouvelle cuisine di Rocchi e considerarlo sotto la soglia della punibilità, resta difficile spiegare come due braccia attorno al corpo di un giocatore (la sinistra all’altezza del collo, la destra lo cintura sul fianco) come quelle di Bremer su Hojlund, passi inosservata. Domanda: stavolta niente moviola di Lissone? A volte c’è, a volte no. La chiamano credibilità.

Il vantaggio della Juve

Sull’1-0, David è tenuto in gioco da Juan Jesus, ma prima c’è un contatto fra Khephren Thuram e Di Lorenzo che è in vantaggio. Già spiegato...

David e il contatto in area

Giù in area David, no fallo di Vergara, men che meno di Meret in uscita (nettamente prima il pallone).

VAR: Doveri 5

Se non ha voglia....

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

