Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio

Juve-Napoli

Mariani: 5

Insufficiente la partita di Mariani, insufficiente (con l’aggravante di avere le immagini) quella di Doveri, cui in VAR non va proprio giù. Al Napoli manca un rigore - almeno - e c’è da discutere sulla gestione tecnica della partita, affatto uniforme. Vuoi non fischiare fallo di Thuram su Di Lorenzo sull’1-0? Vuoi forzare e considerare non punibili Bremer-Hojlund (clamoroso) e Kalulu-Vergara? Allora non fischi fallo (come negli altri due casi, il contatto c’è) di Vergara su Cambiaso. State pure tranquilli: giustifiche-ranno anche questa.