lunedì 9 febbraio 2026
Perché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviola

La rete di Bisseck non andava convalidata al Mapei Stadium: tutti i dettagli
Edmondo Pinna
3 min
TagsInterSassuolo

Arbitro: Chiffi 6  
  
Bene ma non benissimo Chiffi, in una partita che s’è rivelata una mezza passeggiata eppure conta, al tassametro, 16 falli, un rosso (Matic), un giallo e, soprattutto, tante piccole sbavature che l’hanno, in qualche maniera, sporcata. Fra l’altro, ma non è tutta colpa sua, c’è il gol di Bisseck, quello dell’1-0, che doveva essere annullato (rivedere lde procedure VAR diventa una necessità).  

Sassuolo-Iinter, gol da annullare 

Non commette infrazioni Bisseck in occasione del gol: sull’angolo di Dimarco, salta alle spalle di Thorstvedt senza fallo. Ma la rete doveva essere annullata: l’azione, nasce da un passaggio di Bastoni per Thuram che sembra oltre Muharemovic, l’assistente Vecchi avrebbe dovuto segnalarlo a fine azione. Essendo arrivato un angolo, il VAR non può intervenire, ma l’Ifab ha già annunciato che presto ci si potrà mettere una pezza. 

 

 

Regolare  

Ok lo 0-2: Thuram è tenuto in gioco da Walukiewicz sul passaggio di Dimarco. 

Ok ma il rosso... 

Proteste sul gol di Akanji: Muric si lamenta per un presunto fallo ai suoi danni in uscita, ma è lui che sbatte sul compagno Koné (che marca Sucic). Matic perde le staffe: ammonito prima, rosso poi. 

Offside

Un pezzetto di rotula e di piede oltre di Lauriente sul passaggio di Koné (oltre Bisseck): ok annullare il gol di Thorstvedt. 

VAR: Camplone 6 

Nulla per lui. 

 

 

 

 

 

