Perché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviola

Arbitro: Chiffi 6 Bene ma non benissimo Chiffi , in una partita che s’è rivelata una mezza passeggiata eppure conta, al tassametro, 16 falli, un rosso (Matic), un giallo e, soprattutto, tante piccole sbavature che l’hanno, in qualche maniera, sporcata . Fra l’altro, ma non è tutta colpa sua, c’è il gol di Bisseck, quello dell’1-0, che doveva essere annullato (rivedere lde procedure VAR diventa una necessità).

Sassuolo-Iinter, gol da annullare

Non commette infrazioni Bisseck in occasione del gol: sull’angolo di Dimarco, salta alle spalle di Thorstvedt senza fallo. Ma la rete doveva essere annullata: l’azione, nasce da un passaggio di Bastoni per Thuram che sembra oltre Muharemovic, l’assistente Vecchi avrebbe dovuto segnalarlo a fine azione. Essendo arrivato un angolo, il VAR non può intervenire, ma l’Ifab ha già annunciato che presto ci si potrà mettere una pezza.

Regolare

Ok lo 0-2: Thuram è tenuto in gioco da Walukiewicz sul passaggio di Dimarco.

Ok ma il rosso...

Proteste sul gol di Akanji: Muric si lamenta per un presunto fallo ai suoi danni in uscita, ma è lui che sbatte sul compagno Koné (che marca Sucic). Matic perde le staffe: ammonito prima, rosso poi.

Offside

Un pezzetto di rotula e di piede oltre di Lauriente sul passaggio di Koné (oltre Bisseck): ok annullare il gol di Thorstvedt.

VAR: Camplone 6

Nulla per lui.