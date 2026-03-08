La moviola di Juve-Pisa 4-0: Sacchi affidabile, ok la rete del 2-0 e Leris rischia il rosso

Più che sufficiente la partita di Sacchi: in tutte le situazioni cruciali, fischia sempre la cosa giusta, senza troppi problemi. Coerente il metro tecnico/disciplinare (appena 14 falli per 4 gialli), buona l’accettazione dei giocatori in campo, soglia del fallo tenuta in linea sia nel primo tempo che nella ripresa di una partita che non ha presentato un grandissimo tasso di difficoltà.

Gol regolare

Protesta il Pisa sul gol di Khephren Thuram, ma Sacchi è stato quantomeno coerente: stesso metro per i contrasti Angori-Conceicao e poi McKennie-Loyola, prima del tiro vincente.

Leris rischia

Brutto intervento di Leris su Boga: gamba tesa, piede a martello e tacchetti esposti, il punto di contatto (pure con il piede che resta sotto) è basso, il giallo è ok.

Brivido Locatelli

Rischia moltissimo Locatelli al 5’ del primo tempo, quando cerca il pallone e tocca l’esterno del piede di Aebischer: contatto che Sacchi giudica non punibile, decisione anche condivisibile visto il metro, ma il capitano della Juve ha rischiato moltissimo.

Calabresi ok

Nessun tocco di mano di un bianconero nella propria area sul tiro di Leris, il pallone sbatte sul braccio sinistro di Calabresi, ma è al corpo, ingiustificate le proteste di Kalulu.

VAR: Marini 6

Si limita ai silent check.