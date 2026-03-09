Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perché

Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perché

Gli episodi più discussi del derby tra i rossoneri di Allegri e i nerazzurri di Chivu
Edmondo Pinna
2 min

Quinto derby in carriera per Daniele Doveri, anni 48 all’anagrafe, gestione disciplinare che se fosse un primo anno, lo capiremmo, ma qui si tratta proprio di non vedere. Il fischio di confusione sull’angolo (chiaro fischio prima che il pallone entri in rete ma arrivato dopo la battuta dell’angolo, dunque a gioco ripreso) è un errore. Così sono capaci tutti. Voto: 5

L'errore

Dimarco batte l’angolo, quando il pallone è già in area Doveri fischia qualcosa, in area non ci sono falli, se era per richiamare qualcuno avrebbe dovuto farlo prima della battuta. La palla entra in rete, ma si riprende con la ripetizione dell’angolo. Perché? Per la cronaca: Carlos Augusto segna con la mano sinistra, la rete sarebbe stata comunque annullata. Ma il problema è il fischio di confusione prima.

Braccio Ricci, non c'è rigore: il motivo

Ricci tocca il pallone con il braccio destro, che fa un movimento a togliere: senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del giocatore rossonero, dentro la figura, visto che Ricci non fa «se stesso più grande» («unnaturally bigger»).

Gialli mancati

Mancano quattro gialli chiari: Estupiñan netto su Barella senza prendere il pallone; pestone chiaro di Rabiot su Dimarco vicino alla linea di fondo (era anche fallo: in area sarebbe stata OFR e rigore); Tomori che blocca Zielinski in ripartenza; Bonny sul piede sinistro di Estupiñan.

VAR: Abisso 6 Osservatore neutrale.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Chivu sul tocco di mano di RicciAllegri e la rete di Estupinan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS