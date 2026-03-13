I dubbi sul gol di Pellegrini in Bologna-Roma: perché l'arbitro ha scelto di convalidare

Bologna-Roma

Jablonski 5,5

C’è un dubbio nella partita di Sven Jablonski, astro nascente dell’arbitraggio tedesco, che insegue ancora un (degno) erede di Felix Brych e soprattutto Markus Merk. Sul gol dell’1-1, c’è il contatto fra Malen e Freuler sullo scarico del pallone a Pellegrini: va bene la soglia del fallo alta, però.... Jablonski è diventato internazionale a 31 anni, ora ne ha 35 e da questa stagione ha dapprima esordito nella fase a gruppi della Champions League (quattro gare) e, dal primo gennaio, è stato promosso nella categoria Élite della Uefa, il meglio che c’è. Impiegato di banca, è figlio d’arte: il papà, Jörg, è stato arbitro e guardalinee e proprio da assistente è stato protagonista del più famoso gol fantasma della Bundesliga, nel 1994, quello di Helmer in Bayern-Norimberga. Per Sven, una gara difficile, soprattutto all’inizio, sporca e dura.