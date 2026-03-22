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Moviola Juve-Sassuolo: Marchetti bene fino all'OFR. Netto il rigore

Moviola Juve-Sassuolo: Marchetti bene fino all'OFR. Netto il rigore

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri e gli uomini di Grosso
Edmondo Pinna
2 min

Juve-Sassuolo

Marchetti: 6

Partita non scontata per Marchetti, anche ben tenuta, non coglie il tocco di braccio largo di Idzes che lo porta al monitor. CON OFR Sulla sponda di testa di Vlahovic, c’è il tocco di braccio sinistro largo di Idzes: Marchetti fa proseguire, Abisso nel VOR cerca l’inquadratura migliore . Perché l’unica cosa da stabilire è se ci sia stato o meno il tocco, visto che: a) non c’è fallo di Vlahovic (i due si tengono, è più Idzes a tenerlo lontano); b) il braccio è larghissimo, all’altezza della spalla, in posizione punibile. OFR e penalty.

La Juve chiede un rigore

Timida protesta bianconera dopo appena 9’, ma sul tiro di Conceição non c’è alcun tocco di braccio/mano di Muharemovic, il pallone si ferma la le gambe, il braccio destro era comun-que lungo il corpo. Cross di Yildiz, Walukiewicz braccio sinistro totalmente al corpo.

Manca un giallo al Sassuolo

Manca un cartellino giallo, anche abbastanza facile da leggere, per Vranckx: abbraccia Kelly che stava ripartendo, in certi casi è quasi obbligatorio.

Il gol del Sassuolo è regolare

Nessuna infrazione sulla rete di Pinamonti: in APP va giù Berardi ma, al di là del fatto che probabilmen-te non c’è fallo di Cambiaso, Marchetti applica il vantaggio.

VAR: Abisso 6,5

Corretta OFR: era rigore.

 

 

 

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