Moviola Juve-Sassuolo: Marchetti bene fino all'OFR. Netto il rigore

Juve-Sassuolo

Marchetti: 6

Partita non scontata per Marchetti, anche ben tenuta, non coglie il tocco di braccio largo di Idzes che lo porta al monitor. CON OFR Sulla sponda di testa di Vlahovic, c’è il tocco di braccio sinistro largo di Idzes: Marchetti fa proseguire, Abisso nel VOR cerca l’inquadratura migliore . Perché l’unica cosa da stabilire è se ci sia stato o meno il tocco, visto che: a) non c’è fallo di Vlahovic (i due si tengono, è più Idzes a tenerlo lontano); b) il braccio è larghissimo, all’altezza della spalla, in posizione punibile. OFR e penalty.