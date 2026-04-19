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Moviola Napoli-Lazio: Zufferli è ok, sul rigore giusta l’ammonizione

Moviola Napoli-Lazio: Zufferli è ok, sul rigore giusta l’ammonizione

L'analisi di tutti gli episodi accaduti nel match del Maradona vinto dai biancocelesti di Sarri
Edmondo Pinna
2 min

Solo sbavature veniali per Zufferli, che sugli episodi cruciali vede bene. Qualcosa da dire ci sarebbe dal punto di vista disciplinare: per dire, il pestone (trequarti di pestone) di Politano a Zaccagni sulla ripartenza meritava il giallo. Giusto il rigore (e la conseguente ammonizione), corrette le scelte sugli episodi in area.

Il rigore per la Lazio: giallo giusto

Corretto il rigore assegnato in campo per un fallo di Lobotka su Noslin, partito senza fallo su Buongiorno (c’è un tocco di mano, ma è dello stesso difensore azzurro): Zufferli ammonisce il centrocampista slovacco, la decisione è corretta: l’intervento è di contesa del pallone anche se c’è una spinta, la stessa per portare al rosso deve essere senza la possibilità di prendere il pallone stesso. Sul rigore, Milinkovic Savic ha il piede sinistro sulla linea sulla battuta di Zaccagni.  
In area della Lazio, tocco di braccio sinistro di Gila sul cross di Politano: non può essere punibile, è totalmente inaspettato dopo il contatto (robusto, Zufferli l’ha considerato non punibile) di Anguissa su Romagnoli. 
Nessun dubbio sulla regolarità della rete di Cancellieri: quando Zaccagni serve Taylor, quest’ultimo è tenuto in gioco da Buongiorno, Olivera, Spinazzola e Beukema. 

VAR: Di Bello 6 
Facile, così.... anche troppo. 

 

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