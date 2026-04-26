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Moviola Bologna-Roma: Di Bello e un solo dubbio, Wesley ferma Heggem

Il giudizio sulla direzione di gara allo stadio Dall'Ara, dove i giallorossi di Gasperini hanno vinto 2-0
Edmondo Pinna
3 min
TagsBologna-RomaMoviola

Partita con pochi episodi per Di Bello (voto 6), bravo nel concedere immediato vantaggio sulla rete dello 0-1. Il Bologna ha protestato per un paio di episodi in area della Roma. Alla fine l’ha chiusa con 26 falli fischiati e 3 ammoniti, tutti in casa Roma: Hermoso paga non tanto il fallo su Orsolini (c’è soprattutto pallone), ma quello precedente su Castro.

Mancini disturba Castro, non è rigore

Protesta subito Castro: corpo a corpo con Mancini, più un’azione di disturbo che un fallo vero e proprio, Di Bello è proprio dietro i due e lascia proseguire.

 

 

Dubbi sulla trattenuta di Wesley a Heggem

Più complicato il secondo episodio: Wesley e Heggem si tengono, ma il rossoblù è in vantaggio e Wesley lo tiene per il braccio destro. L’arbitro fa proseguire, il VAR supporta la sua decisione, qualche dubbio resta.

Fuorigioco di Orsolini prima del tocco con il braccio

Tocco con il braccio sinistro di Wesley su un pallone che stava ricadendo dopo un contrasto con Orsolini: punibile? Il fuorigioco dell’esterno del Bologna sul tiro di Odgaard (è oltre Hermoso) risolve il dilemma.

 

 

Tutto regolare sul gol di Malen

Tutto regolare sulla rete che ha spaccato la partita, quello di Malen: al momento del passaggio di El Aynaoui c’è Heggem che tiene tutti in gioco. In APP, buon vantaggio, era netto il fallo di Lucumi su Wesley, Di Bello fa proseguire, arriva la rete.

Solo controlli silenziosi al Var

Maresca 6 - Solo controlli silenziosi.

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