Moviola Lazio-Inter: Abisso e Sacchi perdono il rosso a Romagnoli

L’idea che possa essere l’epilogo di una carriera, gioca evidentemente brutti scherzi: gara macchiata da un episodio quella del palermitano Abisso (voto 5,5), che pure non l’aveva iniziata male. Corretto, infatti, valutare non punibile il braccio di Gila. Forse qualcosa da rivedere dal punto di vista tecnico (sicuri fosse fallo di Cancellieri per la punizione al limite poi battuta da Barella?) e disciplinare (il giallo a Noslin è colpa sua, era angolo netto, pallone toccato da Martinez). Poi quel piede a martello di Romagnoli, proprio davanti agli occhi del quarto, Sacchi (che ci sta a fare? Poteva suggerire bene, non il giallo). In una partita dal coefficiente di difficoltà minimo, non bene.