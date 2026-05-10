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Moviola Lazio-Inter: Abisso e Sacchi perdono il rosso a Romagnoli

Il giudizio sulla direzione della gara di campionato vinta 3-0 all'Olimpico dai nerazzurri
Edmondo PInna
2 min
TagsMoviolaromagnoliLazio-Inter

L’idea che possa essere l’epilogo di una carriera, gioca evidentemente brutti scherzi: gara macchiata da un episodio quella del palermitano Abisso (voto 5,5), che pure non l’aveva iniziata male. Corretto, infatti, valutare non punibile il braccio di Gila. Forse qualcosa da rivedere dal punto di vista tecnico (sicuri fosse fallo di Cancellieri per la punizione al limite poi battuta da Barella?) e disciplinare (il giallo a Noslin è colpa sua, era angolo netto, pallone toccato da Martinez). Poi quel piede a martello di Romagnoli, proprio davanti agli occhi del quarto, Sacchi (che ci sta a fare? Poteva suggerire bene, non il giallo). In una partita dal coefficiente di difficoltà minimo, non bene.

Romagnoli da rosso

Partiamo da qui: Romagnoli affronta Bonny con il piede sinistro a martello, tacchetti esposti, sul polpaccio dell’avversario. Punto d’impatto alto, anche se non affonda - per fortuna di Bonny - così tanto. La caviglia del nerazzurro, però, si piega, brutto a vedersi. Abisso opta per il giallo, Meraviglia nel VOR lo richiama all’OFR: corretta la chiamata al monitor, corretto il rosso.

Non c'è rigore sul braccio di GIla

L’Inter protesta e chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Gila sul tiro di Thuram, Abisso fa segno di proseguire, fa benissimo: il braccio sinistro del difensore biancoceleste è lungo il corpo, posizione assolutamente non punibile.

Var: Meraviglia 6,5 - Fa tutto bene.

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