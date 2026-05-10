Moviola Lecce-Juve: Colombo la tiene. Due gol annullati, fuorigioco corretti

Partita sporca per Colombo , senza errori specifici ma con una (doverosa) OFR per valutare l’impatto di un fuorigioco (netto). Serataccia per l’assistente n. 1, Imperiale : se il secondo fuorigioco di Vlahovic era davvero questione di centimetri , il primo era più netto e si poteva vedere in campo . L’ internazionale di Como la chiude con 25 falli e 2 ammoniti, peraltro corretto . VOTO: 6

Dubbi e offside

Il primo gol annullato alla Juve si porta dietro un dubbio e una certezza: il dubbio è la posizione di McKennie al momento del cross in verticale di Conceiçao, sembra di poco oltre Gallo. In questo caso, però, andrebbe poi valutata se quella di Ramadani sia stata una giocata o (come sembra) un controllo sbagliato, posto che quella di Danilo Veiga è sicuramente una deviazione. Comunque, nessun dubbio invece sulla seconda fase dell’azione: sul tiro di Cambiaso, Vlahovic (che poi riprenderà il pallone due volte) è oltre lo stesso Gallo.

Solo Saot

Solo il Saot, invece, poteva pizzicare la posizione irregolare di Vlahovic, di pochissimo oltre Siebert sul lungo lancio di Cambiaso, posizione che diventa punibile visto che l’attaccante bianconero ostacola di fatto l’avversario che voleva liberarsi del pallone. Interferenza piena, correttamente Mariani richiama Colombo all’OFR per valutare l’impatto.

VAR: Mariani 6,5 Procedure corrette.