Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 10 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Lecce-Juve: Colombo la tiene. Due gol annullati, fuorigioco corretti

Gli episodi più discussi della sfida tra giallorossi e bianconeri al 'Via del Mare'
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaLecce-Juve

Partita sporca per Colombo, senza errori specifici ma con una (doverosa) OFR per valutare l’impatto di un fuorigioco (netto). Serataccia per l’assistente n. 1, Imperiale: se il secondo fuorigioco di Vlahovic era davvero questione di centimetri, il primo era più netto e si poteva vedere in campo. L’internazionale di Como la chiude con 25 falli e 2 ammoniti, peraltro corretto. VOTO: 6

Dubbi e offside

Il primo gol annullato alla Juve si porta dietro un dubbio e una certezza: il dubbio è la posizione di McKennie al momento del cross in verticale di Conceiçao, sembra di poco oltre Gallo. In questo caso, però, andrebbe poi valutata se quella di Ramadani sia stata una giocata o (come sembra) un controllo sbagliato, posto che quella di Danilo Veiga è sicuramente una deviazione. Comunque, nessun dubbio invece sulla seconda fase dell’azione: sul tiro di Cambiaso, Vlahovic (che poi riprenderà il pallone due volte) è oltre lo stesso Gallo.

Solo Saot

Solo il Saot, invece, poteva pizzicare la posizione irregolare di Vlahovic, di pochissimo oltre Siebert sul lungo lancio di Cambiaso, posizione che diventa punibile visto che l’attaccante bianconero ostacola di fatto l’avversario che voleva liberarsi del pallone. Interferenza piena, correttamente Mariani richiama Colombo all’OFR per valutare l’impatto.

VAR: Mariani 6,5 Procedure corrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Spalletti elogia VlahovicLa Juve vince a Lecce

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS