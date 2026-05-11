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lunedì 11 maggio 2026
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Moviola Parma-Roma, è il solito Chiffi: tutto sbagliato, lo salva solo il VAR

Il giudizio sulla direzione di gara del Tardini, dove i giallorossi l'hanno spuntata nel finale con un rigore che non era stato inizialmente assegnato dall'arbitro
Edmondo Pinna
4 min
TagsMoviolaRoma

Non è il momento dei veneti.... Per Chiffi (voto 4), però, è l’ennesima partita sbagliata di un’annata sbagliata (e, onestamente, potremmo proseguire, lo abbiamo sempre sostenuto). Come faccia a non essere rigore quello su Rensch è difficile anche immaginarlo, dare fallo poi alla difesa è follia. Ma la gara non si vede nelle piccole cose: Almqvist ributta in campo un pallone mentre la Roma sta facendo la rimessa laterale solo per perdere tempo. Un arbitro presente a se stesso avrebbe ammonito. Disastroso.

Parma-Roma 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Rigore su Rensch: Chiffi salvato dal Var

Rensch e Britschgi si tengono entrambi in area del Parma, il primo recupera tempo e posizione, brucia sullo scatto il difensore che lo placca. Chiffi dà fallo alla difesa, Mazzoleni non può esimersi dal chiamare l’OFR (corretto il secondo giallo). Il Parma protesta sull’azione che porta al rigore, per il fallo a Pellegrino: l’attaccante va con l’anca e si sposta solo su El Aynaoui che lo stava anticipando, senza preoccuparsi del pallone. Il fallo ci può stare, non con il metro (sbagliato) usato da Chiffi per tutta la gara.

Regolare la rete del 2-2 giallorosso

Ok il 2-2: se pure Mancini, a terra, avesse toccato con il braccio sinistro (sembra più con il fianco), non avendo segnato lui, non essendo nell’immediatezza e soprattutto non essendo punibile, la rete sarebbe stata convalidata comunque.

Al limite la spinta in area di Circati su Dybala

Spinta di Circati sul petto di Dybala in area, senza preoccuparsi del pallone: al limite, Chiffi di solito non fischia le cose chiare...

Gol annullati a Malen e Pellegrini: decisioni giuste

Annullato un gol alla Roma, corretto: Malen parte oltre Troilo. Ok annullare anche il gol di Pellegrino: Troilo è sulla visuale di Svilar e partecipa cercando il pallone di testa (o cercando di evitarlo). Serviva l’OFR, doveva valutarlo Chiffi.

VAR Mazzoleni 6,5 - Cose giuste e meno giuste.

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