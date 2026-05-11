Moviola Parma-Roma, è il solito Chiffi: tutto sbagliato, lo salva solo il VAR

Non è il momento dei veneti.... Per Chiffi (voto 4), però, è l’ennesima partita sbagliata di un’annata sbagliata (e, onestamente, potremmo proseguire, lo abbiamo sempre sostenuto). Come faccia a non essere rigore quello su Rensch è difficile anche immaginarlo, dare fallo poi alla difesa è follia. Ma la gara non si vede nelle piccole cose: Almqvist ributta in campo un pallone mentre la Roma sta facendo la rimessa laterale solo per perdere tempo. Un arbitro presente a se stesso avrebbe ammonito. Disastroso.