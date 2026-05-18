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lunedì 18 maggio 2026
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Moviola Juve-Fiorentina: Massa, resta un’ombra sulla spinta di McKennie

Moviola Juve-Fiorentina: Massa, resta un’ombra sulla spinta di McKennie

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri e i viola
Edmondo Pinna
1 min
TagsMoviolaJuventusFiorentina

Sulla partita di Massa resta un’ombra sulla rete annullata a McKennie: così netta la spinta su Gosens? VOTO: 6

No rigore

Contatto Vlahovic e Pongracic, l’attaccante cerca l’appoggio, il viola resiste, Vlahovic va a terra, ma è corretto far proseguire.

Il gol di McKennie

Annullata la rete di McKennie: due cose da valutare: il braccio destro la schiena (punibile, non è spalla vs spalla) c’è ma la spinta su Gosens è leggera e il viola non fa nulla per nasconderla.

La rete di Vlahovic

Rete annullata a Vlahovic, corretta OFR per valutare se il tocco di Pongracic sia deviazio-ne (lo era) o una giocata, visto che era in offsi- de sul tiro di Zegrova. Gol annullato a Piccoli giusto: lancio di Harrison, è oltre McKennie.

VAR: Chiffi 5,5 Resta il dubbio sul gol annullato a McKennie.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

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