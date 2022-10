Primavera, Udinese-Milan 2-3. Cagliari-Sampdoria 1-1. Frosinone ok

Udinese-Milan 2-3

Il Milan passa subito in vantaggio al 3': tiro di Mangiameli respinto da Di Bartolo, Chaka Traorè trova il tap-in vincente. Al 30' pareggia l'Udinese con Semedo che deve solo appoggiare a porta vuota il prezisoo invito di Pafundi. I rossoneri non ci stanno e al 36' tornano in vantaggio: Zeroli allarga per Chaka Traorè che si sistema il pallone e supera Di Bartolo sul palo più lontano. Nella ripresa al 6' i friulani pareggiano con una perla di Pafundi direttamente da calcio di punizione, Nava non può farci nulla. Il Milan in pieno recupero trova la vittoria con la tripletta di Chaka Traorè. L'estremo difensore dell'Udinese, Di Bartoli, liscia clamorosamente il pallone innescando l'attaccante rossonero che non può sbagliare.

Cagliari-Sampdoria 1-1

Pronti via e la Sampdoria trova subito la rete del vantaggio: Motevago lascia partire una rasoiata dal limite dell'area imprendibile per Lolic. Il Cagliari non ci sta ed inizia a collezionare una serie di occasioni che portano al pareggio al 26': Masala serve di tacco Zallu, tracersone in area e Griger di destro al volo batte Tantalocchi. I sardi si fanno preferire per intensità e occasioni, in particolare nella ripresa. Alla fine il pareggio sta stretto ai ragazzi di di Filippi.

Cesena-Frosinone 0-1

Il Frosinone sfrutta al meglio il primo quarto d'ora di gioco andando in vantaggio al 14': Maestrelli bravo a credere su un pallone alto e a svettare di testa: Galassi battuto.