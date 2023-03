Salernitana-Bologna, la moviola: Bradaric su Ferguson, non è rigore

Viene aiutato anche da Valeri che è al Var, l’arbitro Pairetto (che trova la Salernitana per la prima volta quest’anno), quando c’è da monitorare con attenzione l’episodio in area tra Bradaric e Ferguson: Thiago Motta protesta ma le immagini confermano la prima sensazione.

Un solo giallo

Un solo ammonito in tutta la partita, è Orsolini per un intervento su Coulibaly. Era da un derby di Genova due anni fa che a Pairetto non capitava di estrarre appena un giallo in una partita di serie A. Complessivamente l’arbitro torinese se la cava, e in totale fischia 24 falli. Tutto regolare nei quattro gol di serata a Salerno.