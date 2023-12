Lazio-Roma Primavera ore 14.30: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Segui Lazio-Roma Primavera in diretta sul nostro sito

Lazio-Roma Primavera: orari e canali

La gara tra Lazio e Roma Primavera è in programma alle ore 14.30 allo Stadio Mirko Fersini di Formello Castellani di Empoli e sarà visibile in diretta sull'app di SportItalia e sui canali ufficiali del club biancoceleste (Lazio Style Channel)

Dove vedere Lazio-Roma Primavera in diretta TV

Lazio-Roma Primavera sarà visibile in diretta streaming sull'app di Sportitalia e su Lazio Style Channel. Per seguire la partita in tv dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Sportitalia dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Lazio-Roma Primavera in streaming

La partita Lazio-Roma Primavera sarà visibile in streaming accedendo all'app di Sportitalia e su Lazio Style Channel, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Sanderra

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Ruggeri, Dutu, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Yordanov, Gonzalez, Saná Fernandes. Allenatore: Sanderra.

La probabile formazione di Guidi

ROMA (4-3-3): Marin; Louakima, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Mannini; Joao Costa, Mlakar, Cherubini. Allenatore: Guidi.

Lazio-Roma Primavera in diretta, la cronaca

Sfida d'alta classifica tra Lazio e Roma Primavera. I biancocelesti a quota 26, infatti, seguono i giallorossi secondi (insieme al Milan) a 27 punti. Nell'ultimo confronto del 2021 (lo scorso anno la Lazio era retrocessa in Primavera 2), la gara terminò 1-1 con le reti di Bove e Bertini.

