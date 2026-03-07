Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli-Sassuolo, aggressione all'arbitro nel campionato Primavera: cosa è successo

Il classe 2007 ha strattonato per il colletto della divisa il direttore di gara dopo l'espulsione ricevuta
2 min
primavera Sassuolo napoli

Grave episodio nel campionato Primavera 1 durante Napoli-Sassuolo, gara della 29ª giornata vinta 5-2 dagli azzurri. Protagonista in negativo il giocatore dei neroverdi Troy Tomsa, nato nel 2007 in Inghilterra e nazionale rumeno. Il fatto è avvenuto dopo l’espulsione del calciatore  sul risultato di 3-2 per il Napoli.

Aggressione all'arbitro nel campionato Primavera: nei guai Tomsa del Sassuolo

Tomsa inizialmente si avvia verso l’uscita dal campo, poi improvvisamente torna indietro e si dirige verso il direttore di gara, Mattia Maresca. A quel punto cerca il contatto e lo strattona per il colletto della maglia. Un gesto clamoroso che potrebbe costargli una pesante squalifica. A provare a fermarlo è stato anche il giocatore del Napoli Andrea Smeraldi.

La nota ufficiale del Sassuolo

Il Sassuolo ha preso subito posizione con una nota ufficiale: "Il Sassuolo condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, Mattia Maresca. Episodi di questo tipo sono inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore".

Tutte le news di Primavera

