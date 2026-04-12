Attimi di terrore al Viola Park: un giocatore del Sassuolo primavera perde i sensi dopo un colpo al volto

FIRENZE - Attimi di puro terrore al ' Viola Park ', teatro della sfida del campionato Primavera tra i padroni di casa della Fiorentina e il Sassuolo . Al 69' il difensore neroverde Giorgio Vezzosi è stato colpito in pieno volto dall'attaccante viola Gabriele Bertolini - espulso per gioco pericoloso - che aveva provato la rovesciata al limite dell'area di rigore.

Paura al Viola Park per Vezzosi: il giocatore è stato trasferito in ospedale

Il giovane del Sassuolo, classe 2007, è rimasto a terra a lungo, incosciente e con il volto completamente insanguinato per poi essere prontamente soccorso dal personale sanitario. Vezzosi ha fortunatamente ripreso conoscenza pochi minuti dopo ed è stato trasportato all'ospedale di Careggi. Il match, sospeso per un quarto d'ora circa per quanto accaduto sul terreno di gioco, si è poi concluso con la vittoria del Sassuolo che si è imposto con il punteggio di 3-1.