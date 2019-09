Serie A: le probabili formazioni della 5ª giornata

ROMA - Ad aprire la quinta giornata del campionato di Serie A sarà la sfida di oggi delle 19 tra Hellas Verona e Udinese. Gli scaligeri, nonostante l’ottima prestazione, contro la Juventus non hanno raccolto punti, mentre l’Udinese, dopo la vittoria alla prima contro il Milan, ha raccolto quattro sconfitte consecutive. In serata scenderà in campo la Juventus al Rigamonti contro il Brescia. Le Rondinelle ritrovano Balotelli, che ha scontato le quattro giornate di squalifica, mentre i bianconeri privi di Ronaldo (non è stato convocato per un fastidio all’adduttore), affideranno le loro speranze al duo Higuain-Dybala. Il match clou di questa giornata è però quello del Meazza tra la capolista Inter e la Lazio. I nerazzurri sono a punteggio pieno guidano la classifica e dopo la vittoria nel derby sembrano aver ritrovato l’entusiasmo, scemato dopo il pareggio nell’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. I biancocelesti, invece, dopo le due sconfitte consecutive contro Spal e Cluj, hanno ritrovato la vittoria contro il Parma in campionato. La Roma, galvanizzata dal successo allo scadere contro il Bologna, ospita l’Atalanta, che domenica ha conquistato un pari contro la Fiorentina dopo essere stata sotto 2-0. Il Napoli affronta in casa il Cagliari, mentre chiuderà il programma la sfida di giovedì tra Torino e Milan.

Ecco tutte le probabili formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona-Udinese

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. ALL.: Juric

A disp.: Radunovic, A. Berardi, Vitale, Empereur, Adjapong, Henderson, Danzi, Pessina, Pazzini, Di Carmine, Tutino, Tupta.

Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti.

Squalificati: Kumbulla.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Nestorovski, Lasagna. ALL.: Tudor

A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, Sierralta, De Maio, Nuytinck, Walace, Barak, Kubala, Pussetto, Okaka, Teodorczyk.



Indisponibili: Ter Avest.

Squalificati: De Paul.



Romulo regala la vittoria al Brescia e mette nei guai Tudor