Lazio-Juve 3-1, il tabellino

ROMA - Vittoria della Lazio in rimonta sulla Juventus: bianconeri in avanti nel primo tempo con Cristiano Ronaldo, pari nel recupero di Luiz Felipe, nella ripresa vantaggio biancoceleste con Milinkovic dopo che la Juve era rimasta in 10 per il rosso a Cuadrado, e prima che Szczesny neutralizzi un rigore a Immobile. In pieno recupero il tris di Caicedo, entrato da una manciata di minuti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic (46' st Caicedo), Leiva, Luis Alberto (31' st Parolo), Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Silva, Cataldi, Jony, André Anderson. All.: S.Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (41' pt Can), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (26' st Danilo); Ronaldo, Dybala (34' st Higuain). A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, De Sciglio, Rabiot, Muratore, Portanova, Pjaca. All.: Sarri.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 25' pt Cristiano Ronaldo (J), 46' pt Luiz Felipe (L), 30' st Milinkovic (L), 50' st Caicedo (L)

NOTE: Al 34' st Immobile (L) ha sbagliato un rigore (parato). Espulso al 24' st Cuadrado (J), per gioco falloso. Ammoniti: Luis Alberto, Lazzari, Lucas Leiva (L); Pjanic, Dybala, Szczesny (J). Recupero: 2' pt, 5' st.