Lotta scudetto: il calendario di Juve, Inter e Lazio fino a fine stagione

ROMA - Inter e Lazio hanno approfittato del passo falso della Juventus, battuta 2-1 a Verona dall'Hellas. I nerazzurri hanno battuto in rimonta il Milan nel derby e hanno agganciato i bianconeri in testa alla classifica di Serie A mentre i biancocelesti hanno vinto sul campo del Parma, avvicinandosi alla formazione di Maurizio Sarri. Inter e Juve condividono il primo posto con 54 punti, la Lazio insegue ad un solo punto di distanza. La Vecchia Signora e la squadra di Antonio Conte saranno impegnate anche nelle coppe europee e in Coppa Italia. La formazione di Simone Inzaghi è fuori da Europa League e coppa nazionale e può pensare esclusivamente alla Serie A, con il sogno scudetto. Ecco il calendario completo di Inter, Lazio e Juventus (con eventuali impegni di coppa) fino al termine della stagione 2019/20.

FEBBRAIO

Andata semifinali Coppa Italia: Inter-Napoli (12 febbraio)

Andata semifinali Coppa Italia: Milan-Juventus (13 febbraio)

24° turno di Serie A: Juventus-Brescia; Lazio-Inter.

Andata sedicesimi Europa League: Ludogorets-Inter (20 febbraio)

25° turno di Serie A: Spal-Juventus; Genoa-Lazio; Inter-Sampdoria.

Andata ottavi di Champions League: Lione-Juventus (26 febbraio)

Ritorno sedicesimi Europa League: Inter-Ludogorets (27 febbraio)

MARZO

26° turno di Serie A: Juventus-Inter; Lazio-Bologna (in programma sabato 29 febbraio).

Ritorno semifinali Coppa Italia: Juventus-Milan (4 marzo)

Ritorno semifinali Coppa Italia: Napoli-Inter (5 marzo)

27° turno di Serie A: Atalanta-Lazio; Inter-Sassuolo; Bologna-Juventus.

Andata ottavi Europa League (12 marzo)

28° turno di Serie A: Juventus-Lecce; Lazio-Fiorentina; Parma-Inter.

Ritorno ottavi Champions League: Juventus-Lione (17 marzo)

Ritorno ottavi Europa League (19 marzo)

29° turno di Serie A: Torino-Lazio; Genoa-Juventus; Inter-Brescia.

APRILE

30° turno di Serie A: Juventus-Torino; Inter-Bologna; Lazio-Milan.

Andata quarti Champions League (7/8 aprile)

Andata quarti Europa League (9 aprile)

31° turno di Serie A: Verona-Inter; Lecce-Lazio; Milan-Juventus.

Ritorno quarti Champions League (14/15 aprile)

Ritorno quarti Europa League (16 aprile)

32° turno di Serie A: Inter-Torino; Juventus-Atalanta; Lazio-Sassuolo.

33° turno di Serie A: Sassuolo-Juventus; Spal-Inter; Udinese-Lazio.

34° turno di Serie A: Juventus-Lazio; Roma-Inter.

Andata semifinali Champions League (28/29 aprile)

Andata semifinali Europa League (30 aprile)

MAGGIO

35° turno di Serie A: Lazio-Cagliari; Inter-Fiorentina; Udinese-Juventus.

Ritorno semifinali Champions League (5/6 maggio)

Ritorno semifinali Europa League (7 maggio)

36° turno di Serie A: Genoa-Inter; Verona-Lazio; Juventus-Sampdoria.

Finale Coppa Italia (13 maggio)

37° turno di Serie A: Cagliari-Juventus; Lazio-Brescia; Inter-Napoli.

38° turno di Serie A: Atalanta-Inter; Napoli-Lazio; Juventus-Roma.

Finale Europa League (27 maggio)

Finale Champions League (30 maggio)