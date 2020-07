Diretta Milan-Parma ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo il pareggio del San Paolo contro il Napoli (2-2), il Milan di Stefano Pioli sfida il Parma alle 19.30 al Meazza nella 33ª giornata di Serie A. I rossoneri sembrano una squadra diversa rispetto a quella vista nella prima parte della stagione. Dopo il lockdown, infatti, il Diavolo è ancora imbattuto e ha fatto fuori avversari di livello come Roma (2-0), Lazio (3-0) e Juve (4-2). Stasera di fronte ci sarà un Parma in difficoltà. I ducali, infatti, dopo il successo contro il Genoa (4-1), sono incappati in quattro ko consecutivi, prima del pareggio in rimonta per 2-2 contro il Bologna nell'ultimo turno.

Milan-Parma: come vederla in tv e in streaming

Milan-Parma è in programma alle ore 19.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Brescianini, Paquetà, Colombo, Leao, Maldini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. ALL.: D’Aversa.

A DISP.: I.Radu, Colombi, Gius.Pezzella, Regini, Dermaku, Brugman, Barillà, Sprocati, Inglese, Caprari.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.